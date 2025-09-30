Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Goierri Gaestopas en la reciente presentación de equipos de Urretxu y Zumarraga realizada en la plaza Euskadi.

Urretxu

«Cuando nuestros jugadores fueron creyendo en su superioridad el rival no pudo hacer nada»

El equipo de baloncesto Goierri Gaestopas logró ganar por 96-90 al Ointxe Smartlog tras protagonizar una gran remontada

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

La sección de baloncesto de Goierri K.E. da cuenta de la gran victoria lograda por el equipo Goierri Gaestopas frente al Ointxe Smartlog ... por 96-90 el pasado fin de semana en el polideportivo Aldiri. «El partido tuvo un comienzo espectacular de los visitantes, que encestaban sin parar, yéndose a los 41 puntos en el primer cuarto. Pero en el segundo cuarto las decisiones técnicas y tácticas de los entrenadores del Goierri Gaestopas empezaron a incidir en la canha, propiciando una remontada contra un Ointxe Smartlog que nada pudo hacer cuando los jugadores locales del Goierri fueron creyendo en su trabajo y su superioridad real en el juego desde el 1x1 hasta el 5x5. Decisión tras decisión en el banquillo y en la pista, el equipo fue acortando la diferencia en el marcador, igualó y al final superó a un Ointxe Smartlog mucho más limitado en recursos», relatan desde el club. «Fue una gran victoria para el Goierri Gaestopas. Aupa Goierri, segi horrela!», arengan al equipo.

