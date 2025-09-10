Historia de las fiestas de Santa Anastasia

Urretxu se abre a la alegría de sus patronales fiestas este mes de septiembre. Un año más, nos invitan a disfrutar de unas lúdicas jornadas ... que se perfilan del todo completas para dar rienda suelta a la diversidad que toda fiesta demanda.

En esta ocasión recordamos cómo Santa Anastasia reemplaza a San Martín de Tours en la celebración de las mismas. La santa, de origen valenciano, martirizada y degollada en tiempos de Nerón, recibe sepultura en el cementerio romano de Priscila. Posteriormente, sus reliquias son legadas al convento de San Carlos de Roma, regentado por la Orden del Carmelo con la autorización de poder ser donadas.

Tal cesión se lleva a afecto siendo General de la Orden Carmelitana el urretxuarra Francisco Necolalde. Según escritura fechada en Madrid a 5 de junio de 1674 ante el Nuncio de Su Santidad y el Notario Apostólico, 'Francisco de la Cruz Necolalde dona y concede dicho cuerpo a la Iltre. Parroquia del Glorioso San Martín Obispo, de la Noble y Leal Villa de Villarreal de Urrechua del obispado de Pamplona, para que el cura que al presente es de la dicha parroquia la ponga con la decencia, reverencia y estimación debida a tan grande Santa en dicha iglesia parroquial..'. Al tiempo, llegan al pueblo las reliquias, siendo recibidas en la desaparecida ermita de San Sebastián (emplazada en la zona de la actual plaza Belaustegi) y puestas a la veneración del vecindario. Al día siguiente, se trasladan a la iglesia parroquial, en cuyo altar mayor son depositadas en un arca, cuyas tres llaves se entregan, una al párroco, la otra al alcalde y la tercera al mayordomo parroquial.

Este acontecimiento motiva el traslado de las fiestas mayores al tercer domingo de septiembre en recuerdo de la llegada de los restos de la santa. Una edición más, la fiesta está servida de alegría, englobando como festejo 'estrella' la Euskal Jai. Seamos todos felices en Urretxu.