Una invitación a conocer la historia de Urretxu a través de su arquitectura

Desde el Ayuntamiento animan a reservar el 18 de octubre en el calendario para conocer Urretxu desde otro punto de vista, a través de ... la visita especial que se realizará a la localidad en el marco de las 'Jornadas Europeas de Patrimonio'. Será a las 12.00 horas, con la plaza Iparragirre como punto de partida y Jon Ander Arcelus como guía de la misma.

«Urretxu, fundada en 1383, guarda en su parte antigua palacios y casas de las épocas renacentista y barroca, edificios que son un fiel reflejo del dinamismo comercial y cortesano de la época, habiendo sido Urretxu, desde su fundación, cruce de caminos. Mediante esta visita comentada conoceremos los hechos históricos a través de la arquitectura», reseñan. Entre los tesoros de esa historia contada a través de la arquitectura local se encuentra el palacio Baroikua, del siglo XVIII, construido sobre otro anterior edificio. Actualmente, alberga viviendas particulares. Fue propiedad de los Barones de Areizaga, destacando en su fachada los artesonados y rafes del tejado y sus tres escudos barrocos coronados con el águila bicéfala.

Gratuita y de plazas limitadas

La visita del 18 de octubre será para niños y adultos y de caracter gratuito, no obstante, las plazas son limitadas y habrá que apuntarse con antelación bien llamando al número de teléfono 943038088, bien enviando un correo electrónico a la dirección aizpuru.ur@urretxu.eus.