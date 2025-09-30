Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antigua imagen del Palacio Baroikua, actualmente convertido en edificio de viviendas particulares. URRETXUKO UDALA

Urretxu

Una invitación a conocer la historia de Urretxu a través de su arquitectura

Una visita comentada en el marco de las 'Jornadas Europeas del Patrimonio' recorrerá sus palacios y casas de las épocas renacentista y barroca

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

Desde el Ayuntamiento animan a reservar el 18 de octubre en el calendario para conocer Urretxu desde otro punto de vista, a través de ... la visita especial que se realizará a la localidad en el marco de las 'Jornadas Europeas de Patrimonio'. Será a las 12.00 horas, con la plaza Iparragirre como punto de partida y Jon Ander Arcelus como guía de la misma.

