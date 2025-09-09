Otra gran tirada de minifoso pro-Aspace de Goerri K.E.

UrretxuOtra gran tirada de minifoso pro-Aspace de Goerri K.E.
Urretxu
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27
Desde la sección de caza y tiro de Goierri K.E. dan cuenta de otra exitosa edición de la tirada de minifoso a 25 ... platos celebrada a favor de Aspace el pasado sábado, el campo de tiro Txopekua de Oñati.
«Hubo un total de 24 participantes y desde el primer clasificado hasta el ultimo se llevaron premios. Todos demostraron un gran nivel, en especial, Juan José Barreiro, Iñigo Álvarez de Arcaya y Mikel Gerrikoetxeberria, que empataron rompiendo 24 de 25 platos», relatan sobre la cita.
Tras un emocionante desempate, Mikel Gerrikoetxeberria se llevó la victoria, seguido de Juan José e Iñigo. «Queremos destacar el gran ambiente que imperó durante toda la prueba y dar las gracias a todos los patrocinadores y tiradores, ya que su colaboración es fundamental», valoran.
