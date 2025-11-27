La fiesta de San Martín recauda 1.517 euros para Gernika-Palestina

El Diario Vasco Urretxu Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

La solidaridad de los urretxuarra volvió a quedar patente en la celebración de San Martín organizada por el grupo de voluntarios del barrio el ... pasado día 11 con la colaboración del Ayuntamiento, ya que fueron muchos los que se acercaron a participar en la rifa con la que cada año se sortean dos jamones y que en esta ocasión servía para recaudar fondos para la asociación Gernika-Palestina. De esta forma, se pudieron reunir 1.517 euros, que ya se han ingresado en la cuenta de la iniciativa ciudadana que trabaja para promover la solidaridad vasca hacia Palestina. Así lo dieron a conocer este jueves los organizadores en el acto en la entrega de los jamones sorteados en la rifa. Este año solo ha aparecido uno de los números ganadores (0174), el que compraron Jordi Mancera y Antonia Caballero.

Robo de la foto del cerdo El acto, al que asistió también el alcalde Jon Luqui dio pie también para comentar una de las anécdotas de la celebración de este año. Y es que los organizadores explicaron que la fotografía que este año sustituía al cerdo Martintxo –confinado en su baserri debido a las restricciones de ganado en ferias y exhibiciones frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 30 de noviembre–, gustó tanto que alguno se lo llevó a casa...

