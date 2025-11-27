Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entrega de uno de los dos jamones sorteados.

Urretxu

La fiesta de San Martín recauda 1.517 euros para Gernika-Palestina

Los organizadores contaron que alguien se llevó a casa la foto de Martintxo que este año ocupó su lugar en la jaula

El Diario Vasco

Urretxu

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

La solidaridad de los urretxuarra volvió a quedar patente en la celebración de San Martín organizada por el grupo de voluntarios del barrio el ... pasado día 11 con la colaboración del Ayuntamiento, ya que fueron muchos los que se acercaron a participar en la rifa con la que cada año se sortean dos jamones y que en esta ocasión servía para recaudar fondos para la asociación Gernika-Palestina. De esta forma, se pudieron reunir 1.517 euros, que ya se han ingresado en la cuenta de la iniciativa ciudadana que trabaja para promover la solidaridad vasca hacia Palestina. Así lo dieron a conocer este jueves los organizadores en el acto en la entrega de los jamones sorteados en la rifa. Este año solo ha aparecido uno de los números ganadores (0174), el que compraron Jordi Mancera y Antonia Caballero.

