Emotiva bienvenida a los Labeaga en Urretxu

El alcalde Jon Luqui ha recibido a las doce del mediodía de este martes a una amplia estirpe de los Labeaga, descendientes de José Vicente de Laveaga, fundador de la Escuela Superior de Niñas de Urretxu en 1870, en honor al cual, toma su nombre la calle principal de la localidad. Procedentes de Idaho, Reno y otros puntos de Estados Unidos, la quinta, sexta y séptima generación de los Laveaga ha vivido un emotivo momento en el salón de Plenos al hallarse frente al cuadro protagonizado por su ancestro en la sala consistorial.

José Vicente de Laveaga Gurruchategui fue fundador de la Escuela Superior de Niñas de Urretxu en 1870. El histórico colegio y convento concebido para las 'señoritas' de la localidad se construyó íntegramente gracias a su aportación, incluyendo el edificio, el salario de la maestra y hasta una dote para las alumnas más aplicadas y sin recursos. La denominada 'Escuela de las Labeaga' funcionó durante 127 años de manera ininterrumpida hasta su cierre en 1997 en las inmediaciones donde actualmente se asientan el colegio público Gainzuri y Labeaga Aretoa. «La gran mayoría de las mujeres con más de 65 años han pasado por estas escuelas», reseña el historiador Koldo Argandoña, entre otros muchos aspectos.

En realidad, José Vicente de Laveaga no vivió jamás en Urretxu, pero tuvo este importante gesto con la villa en honor a su madre, natural de la misma. María Ignacia Gurruchategui Alzola nació en Urretxu en 1766. Contrajo matrimonio con su primo, José Antonio de Laveaga Alzola, nacido en Pamplona y oficial de la Armada destinado en Cádiz. José Vicente de Laveaga Gurruchategui fue el mayor de sus hijos. Nació en 1797 en San Fernando de Cádiz, emigró a México en 1818 y allí se convirtió en un acaudalado comerciante especializado en el mundo de la minería de oro y plata junto a su hermano Miguel. «A pesar de la distancia, quiso rendir tributo a la figura materna y a la educación femenina en Urretxu con la fundación de las escuelas de Labeaga, una causa poco común en la época», señala el alcalde, Jon Luqui, haciéndose eco de la historia de los de Laveaga, que fue recopilada en el año 2022 en el libro 'The Laveaga Family History 1750-2000' escrito por uno de sus descendientes, Eugene Trotter de Laveaga, que este martes estará en Urretxu.