El Ayuntamiento y los promotores de la sokamuturra en Urretxu responden a la concentración convocada contra ella

El Ayuntamiento de Urretxu y el grupo de vecinos que ha propuesto la sokamuturra programada dentro de las fiestas de Santa Anastasia responden de manera ... conjunta a la convocatoria realizada por el colectivo 'Animaliak Aske' para concentrarse en contra de la misma este viernes. «La sokamuturra es un acto organizado desde el respeto, la libertad de participación y el consenso en las reuniones abiertas para organizar las fiestas, que se desarrollará bajo la estricta normativa del Gobierno Vasco con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar tanto de los animales como de los espectadores», mantienen.

«Las personas que hemos impulsado y propuesto la sokamuturra para las fiestas de Santa Anastasia hemos tomado esta decisión tras un proceso de análisis y colaboración con el Ayuntamiento de Urretxu. Para ello, se organizaron cuatro reuniones abiertas entre diferentes agentes y la ciudadanía, y la decisión final se adoptó con el consenso y aprobación de todos los asistentes a la última reunión. Por tanto, la decisión ha sido fruto del respeto y la libertad de participación», señalan en un comunicado conjunto. «Queremos subrayar que la libertad de los animales de nuestros caseríos o de las vacas bravas no depende de participar o no en una sokamuturra o en las fiestas taurinas populares, ni tampoco de ser 'salvadas' por quienes critican estos actos sin conocer de primera mano al animal ni la realidad de la tradición», indican.

«Estos grupos parecen reducir su preocupación a los 5 o 10 minutos que dura la actuación de la vaquilla, sin tener en cuenta el resto de su vida ni su aportación al medio rural, a la ganadería, a la economía, a la ecología, a la diversidad de razas y cultural», sostienen.

«Con este comunicado queremos poner de relieve nuestro compromiso, respeto y amor hacia estos animales, recordando que todas las actividades se desarrollarán bajo la estricta normativa del Gobierno Vasco, con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar tanto de los animales como de los espectadores. Para ello se contará con la supervisión de veterinarios, ganaderos, ertzainas y organizadores», enuncian.

«Hoy en día, la organización y el apoyo hacia las fiestas taurinas en muchos pueblos y barrios es enorme, en Zumarraga, Azkoitia, Azpeitia, Ordizia, Antzuola, Bergara... entre otros. Nuestra intención, al igual que en ellos, es promover actos legales, participativos y responsables, siempre con el compromiso de hacerlos de la manera adecuada», reseñan.

«Por todo ello, animamos a la ciudadanía a disfrutar de las fiestas y de las vaquillas con respeto hacia los animales. Gora las fiestas populares taurinas, gora sokamuturra y gora también el respeto hacia los animales!», concluyen.