El Ayuntamiento y el grupo promotor de la sokamuturra han emitido un comunicado conjunto en respuesta a la convocatoria de 'Animaliak Aske'. Limia

El Ayuntamiento y los promotores de la sokamuturra en Urretxu responden a la concentración convocada contra ella

«Se trata de un acto organizado desde la libertad de participación y el consenso en las reuniones abiertas para organizar las fiestas, que se desarrollará bajo la estricta normativa del Gobierno Vasco con el fin de garantizar el bienestar de los animales y los espectadores», mantienen

Cristina Limia

Cristina Limia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:11

El Ayuntamiento de Urretxu y el grupo de vecinos que ha propuesto la sokamuturra programada dentro de las fiestas de Santa Anastasia responden de manera ... conjunta a la convocatoria realizada por el colectivo 'Animaliak Aske' para concentrarse en contra de la misma este viernes. «La sokamuturra es un acto organizado desde el respeto, la libertad de participación y el consenso en las reuniones abiertas para organizar las fiestas, que se desarrollará bajo la estricta normativa del Gobierno Vasco con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar tanto de los animales como de los espectadores», mantienen.

