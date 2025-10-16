Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Manifestación convocada por Gernika-Palestina a las siete y media de la tarde, en Urretxu y Zumarraga. LIMIA

Significativo seguimiento de las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino en Urola Garaia

La mayoría de los colegios secundaron la huelga; las industrialdeas acogieron concentraciones y una manifestación recorrió Zumarraga y Urretxu

Cristina Limia

Cristina Limia

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La jornada de huelga y paros en solidaridad con el pueblo palestino tuvo este miércoles un significativo seguimiento en Urola Garaia. Plantillas de fábricas como GKN y Cie en Legazpi o BST Rods con plantas en Legazpi y Zumarraga se sumaron al paro general a través de votación, mientras que en otras empresas la adhesión se realizó de forma individual por parte de aquellos trabajadores que quisieron secundarlo. Durante la jornada hubo diversas movilizaciones. Por la mañana, trabajadores de las industrialdeas de Legazpi, Zumarraga y Ezkio realizaron concentraciones. También hubo una concentración delante del Hospital de Zumarraga y otra ante el Ayuntamiento de Legazpi, entre otras. En el caso de los comercios, en Legazpi hubo establecimientos que se sumaron al paro de la mañana bajando sus persianas, mientras que en Zumarraga y Urretxu lo hicieron con el paro de la tarde, a las siete.

Amplia adhesión en colegios

En otro significativo sector como el de la educación, la adhesión a la huelga fue grande. En Legazpi, todos los centros educativos se sumaron a la misma: el colegio público Olamendi (antes Domingo Agirre), el instituto Olamendi (antes Olazabal) y la ikastola Haztegi. En Urretxu- Zumarraga, se adhirieron a la convocatoria Urretxu-Zumarraga Ikastola, J. M. Iparragirre Institutoa y la escuela de formación profesional UGLE. En el colegio público Gainzuri no tuvo un seguimiento general ya que el resultado de la votación realizada fue negativo, pero hubo profesores que la secundaron a título individual, al igual que en La Salle.

La jornada culminó con dos movilizaciones en Urola Garaia convocadas por Gernika-Palestina. En el caso de Legazpi, se realizó una concentración a las siete y media delante del Ayuntamiento. En Urretxu y Zumarraga, una manifestación recorrió las calles de ambas localidades, también a las siete y media de la tarde.

