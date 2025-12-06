«Nuestros niños y adolescentes nos necesitan ante el gran mundo digital que tienen delante»

«Muchas personas nos preguntan ¿qué le pasa a la juventud de hoy en día con los móviles? Para nosotros esa pregunta debe cambiar y ... ser reemplazada por ¿qué le pasa a nuestra sociedad para que nuestros jóvenes estén así?», plantea la psicóloga Maitane Ormazabal. Considera que promover un uso responsable de la tecnología entre niñas, niños y adolescentes requiere una mirada amplia hacia dos lados: el tecnológico, con todas las estrategias que hay detrás, y el emocional, ahondando en las características propias de una etapa como la adolescencia en plena era digital.

«Nuestros niños, adolescentes y jóvenes nos necesitan para saber qué hacer con toda la tecnología que llega a sus manos, a menudo se utiliza el término de 'nativos digitales' para referirse a ellos, pero son huérfanos digitales. Ante ello, es importante que toda nuestra arquitectura social aprenda y les enseñe a dar una respuesta al mundo digital», reseña. «Porque hay una tecnología al servicio de la sociedad que deseamos que siga creciendo, pero hay otra que nos quiere a su servicio, debemos tomar conciencia de que no estamos utilizando sus productos, sino que nosotros y nuestros pequeños nos convertimos en sus productos», plantea.

«Tiene que darse un empoderamiento digital y las nuevas generaciones necesitan nuestra formación para ello, debemos mostrarles cómo los utilizan las nuevas tecnologías y cómo les afecta emocionalmente, hay que enseñarles cómo utilizarlas de otra manera para que eso no suceda», indica Maitane Ormazabal.

Un reto importante en el que Zumarraga y Urretxu se disponen a sumergirse de la mano. Esta semana, los concejales Iñaki Mendiluce e Igor Zubillaga, padres y madres del colectivo Altxa Burua y responsables de todos los centros educativos de ambos municipios han presentado las actividades que se pondrán en marcha a partir de enero hacia ese objetivo. Iñaki Mendiluce e Igor Zubillaga comenzaron por explicar que, en los plenos del pasado mes de noviembre, los ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu asumieron, mediante una declaración institucional, el compromiso de promover un uso responsable de la tecnología entre niñas, niños y adolescentes. Dando continuidad a dicho compromiso, ahora presentan tres acciones junto con quienes consideran agentes clave en este proceso: las familias de Altxa Burua, los centros educativos y la psicóloga Maitane Ormazabal», reseñaron.

«Los dispositivos digitales tienen una presencia cada vez mayor en nuestro día a día, entrañan nuevas oportunidades, pero también, nuevos retos. Uno de ellos es promover un uso adecuado de los mismos para que no tengan un impacto negativo en los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad. La declaración institucional recoge compromisos como sensibilizar a las familias y a la comunidad educativa, crear y proteger espacios seguros, libres de móviles, que favorezcan la atención, educar en un uso responsable y crítico de la tecnología y fortalecer la colaboración entre todos los agentes implicados», enumeraron.

«Solo desde una comunidad educativa sólida podremos afrontar la digitalización de manera educativa y preventiva. Este trabajo colaborativo comenzó con las familias de Altxa Burua y los ayuntamientos, con el apoyo constante de los centros educativos. Hoy reforzamos esa alianza y la ampliamos con un objetivo común: el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes» reiteraron.

En ese marco, los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga, junto con el grupo motor de familias Altxa Burua, pondrán en marcha las tres primeras iniciativas, previstas para los primeros meses de 2026.

Una de ellas será un diagnóstico de los entornos digitales de los niños, niñas y adolescentes. «Esta acción va dirigida a padres y madres y tiene como objetivo recoger datos sobre el uso de las herramientas digitales por parte de sus hijos en los hogares. Con la información recopilada se podrán definir las líneas de las futuras iniciativas. El enlace a este cuestionario estará disponible en las páginas web de ambos ayuntamientos», explicaron.

La segunda actividad será un taller para el alumnado de sexto de Educación Primaria bajo el título 'Bienestar digital y emocional: ¿Detrás de la pantalla qué?'. «No se trata de condenar la tecnología, sino de entender cómo nos afecta estar delante y detrás de las pantallas», indicaron.

La tercera actividad es el programa de formación ZEOS para padres, madres y educadores. «Pretende dar una respuesta efectiva a la cuestión del móvil, proporcionando conocimiento, caminos, soluciones y herramientas útiles a la comunidad educativa integrada por familias, escuelas y estudiantes», enunciaron. «Además, se ofrecerá información sobre las situaciones habitualmente desagradables y enfermedades psicoemocionales que viven los adolescentes y se darán asideros prácticos para mejorar la situación entre todos», avanzaron. Las sesiones de formación de ZEOS se realizarán los días 20, 22, 27 y 29 de enero, de 18.00 a 20.00 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti. Maitane Ormazabal, será la encargada de conducir el programa 'Bienestar digital y emocional: ¿Qué detrás de la pantalla?' y las actividades del programa ZEOS, este último junto a Telmo Lazkano, profesor de Ciencias Sociales, especializado en psicología para educadores y psicoterapia breve con niños y adolescentes.

«Cuando creamos ZEOS, Telmo y yo teníamos muy claro que no se trataba de un problema de la juventud, que la temática digital debe de tener una respuesta por parte de toda la sociedad. Para ello, consideremos integrar dos partes en el programa. Telmo abordará la vertiente tecnológica y yo trabajaré la parte emocional, ahondando en la propia etapa de la adolescencia, el contexto actual y el malestar emocional o psicolgógico que puede traer en ellos un mal uso de las nuevas tecnologías, a menudo hechas para ser mal utilizadas», indicó Maitane Ormabazal. Con una amplia experiencia en estos campos, reconoció que trabajar sobre ello en casa entrañaba un reto especial para ella y añadió que era muy bonito a la vez importante, que dos pueblos, con sus familias y centros educativos, estén trabajando juntos en la temática digital.