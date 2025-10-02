Las tasas e impuestos de 2026 tendrán una subida general del 2,7%, la basura del 14% y el IBI del 3,7%

El Ayuntamiento da cuenta de las tasas e impuestos municipales para 2026, que fueron aprobados en el último Pleno con el voto a favor ... de PNV y PSE-EE y en contra de EH Bildu (Legazpiko Berdeak no asistió). «En términos generales, se ha aprobado una subida del 2,7%, tomando como referencia el IPC de julio, tal y como viene siendo en ejercicios anteriores», explican desde el consistorio. Hay algunas subidas superiores. La tasa de residuos será la que registre el incremento más significativo, del 14%. «Supondrá cerca de 6 euros más al trimestre», apuntan desde el Ayuntamiento. «Según la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que entró en vigor en 2025, los ayuntamientos están obligados legalmente a cubrir el 100% de los costes de gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Según la previsión de ingresos y gastos elaborada por Sasieta, el incremento este imprescindible para cubrir los costes», indican.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se incrementará el 3,7% (IPC 2.7%+1). «Ese 1% se aplica para compensar la bajada del valor catastral que tienen los inmuebles debido al paso del tiempo, con el objetivo de mantener el nivel de ingresos y evitar una caída en la recaudación», enuncian. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) sube un 4,9%, la acogida y estancia de perros y gatos se incrementa un 10% y la tarifa de los cursos de verano Uztalai pasa de 80 a 85 euros acercándose a cubrir cerca del 50% del coste del servicio.

«Por otro lado, se incorpora una nueva tarifa para las pruebas de selección de acceso a empleo público, con el fin de evitar inscripciones ficticias que generan gastos al Ayuntamiento», informan. «En cuanto a los abonos del polideportivo, se da un incremento general del 7%. Esto implica, por ejemplo, que la cuota máxima por unidad familiar suba de 25 a 27 euros, la individual de 15 a 17euros y el abono joven de 12 a 13 euros. En el resto de servicios deportivos se aplicará una subida del 5%, con el fin de cubrir los costes del propio servicio», citan.

«Se mantendrán congeladas determinadas tasas y precios públicos como el servicio de ayuda a domicilio y el centro de día Meazti, ya que en estos casos se cubre la totalidad del coste del servicio, así como las tarifas del Euskaltegi y aparcamiento», enumeran.

«El ajuste de estas tasas busca garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de los servicios municipales, además de posibilitar las inversiones necesarias. No obstante, cabe recordar que las personas que puedan tener dificultades para hacer frente a estos pagos pueden acudir a los Servicios Sociales, donde cada situación será estudiada de forma individual para ofrecer una solución adecuada», reseñan.