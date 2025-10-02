Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

Las tasas e impuestos de 2026 tendrán una subida general del 2,7%, la basura del 14% y el IBI del 3,7%

Legazpi

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17

El Ayuntamiento da cuenta de las tasas e impuestos municipales para 2026, que fueron aprobados en el último Pleno con el voto a favor ... de PNV y PSE-EE y en contra de EH Bildu (Legazpiko Berdeak no asistió). «En términos generales, se ha aprobado una subida del 2,7%, tomando como referencia el IPC de julio, tal y como viene siendo en ejercicios anteriores», explican desde el consistorio. Hay algunas subidas superiores. La tasa de residuos será la que registre el incremento más significativo, del 14%. «Supondrá cerca de 6 euros más al trimestre», apuntan desde el Ayuntamiento. «Según la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que entró en vigor en 2025, los ayuntamientos están obligados legalmente a cubrir el 100% de los costes de gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Según la previsión de ingresos y gastos elaborada por Sasieta, el incremento este imprescindible para cubrir los costes», indican.

