Grupo de Buzintegi en la Abadía de los Templarios, una de las paradas más especiales de su ruta por La Alberca.

Legazpi

Socios de Buztintegi, de visita en la Abadía de los Templarios de La Alberca

Han disfrutado de un estupendo viaje a Salamanca; el jueves dio comienzo la venta de la Lotería de Navidad

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

Socios y socias de Buztintegi han realizado un fantástico viaje a Salamanca del 21 al 26 de septiembre. «Hemos visitado lugares de gran historia, ... acompañados de buen tiempo y de un gran ambiente entre los participantes», señalan.

