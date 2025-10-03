Socios de Buztintegi, de visita en la Abadía de los Templarios de La Alberca

LegazpiSocios de Buztintegi, de visita en la Abadía de los Templarios de La Alberca
Han disfrutado de un estupendo viaje a Salamanca; el jueves dio comienzo la venta de la Lotería de Navidad
Legazpi
Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19
Socios y socias de Buztintegi han realizado un fantástico viaje a Salamanca del 21 al 26 de septiembre. «Hemos visitado lugares de gran historia, ... acompañados de buen tiempo y de un gran ambiente entre los participantes», señalan.
Por otro lado, la asociación emprendió el pasado jueves la venta de su tradicional Lotería de Navidad, correspondiente al número 78012. Esta lotería puede adquirirse acudiendo a la oficina de la asociación Buztintegi situada en el primer piso del edificio del Centro Social en el horario de 9.30 a 11.00.
El 6 de noviembre tienen otra cita especial, la habitual salida de día entero a Iratxe, cuya inscripción se abrirá el lunes y podrá realizarse en la oficina de Buztintegi en el horario antes mencionado.
