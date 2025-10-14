Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La primera edición del año pasado cosechó un gran éxito, que este sábado esperan repetir. LIMIA

Legazpi

A las puertas de otro gran Día Intercultural

Legazpi ultima los preparativos de la fiesta, que el sábado llenará la plaza de música, talleres y sabores de 14 culturas

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Martes, 14 de octubre 2025, 20:36

Legazpi celebrará el sábado su segundo 'Día Intercultural', promovido por el Ayuntamiento y la asociación Hotz Legazpi junto a un buen número de colaboradores. « ... Un año más, la fiesta busca poner en valor la convivencia, el respeto y la riqueza cultural del municipio, donde actualmente convivimos personas de 52 nacionalidades diferentes», destacan los organizadores. «Para ello, hemos creado una completa programación que llenará las calles de música, talleres y sabores del mundo», anuncian.

