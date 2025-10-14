A las puertas de otro gran Día Intercultural

LegazpiA las puertas de otro gran Día Intercultural
Legazpi ultima los preparativos de la fiesta, que el sábado llenará la plaza de música, talleres y sabores de 14 culturas
Legazpi
Martes, 14 de octubre 2025, 20:36
Legazpi celebrará el sábado su segundo 'Día Intercultural', promovido por el Ayuntamiento y la asociación Hotz Legazpi junto a un buen número de colaboradores. « ... Un año más, la fiesta busca poner en valor la convivencia, el respeto y la riqueza cultural del municipio, donde actualmente convivimos personas de 52 nacionalidades diferentes», destacan los organizadores. «Para ello, hemos creado una completa programación que llenará las calles de música, talleres y sabores del mundo», anuncian.
La concejal de Cultura, Miryam Galilea, agradece la implicación de los nuevos agentes que se han sumado a la organización, especialmente, a los jóvenes pertenecientes a Kontseilu Sozialista, Legazpiko Asanblada Feminista y Txoesna. También tiene palabras de reconocimiento para el ya jubilado delineante municipal Joxe Mari González «por su paciencia y ayuda con la ubicación y los planos», así como para la brigada municipal, encargada de parte del montaje y la organización del material necesario para la jornada.
Programa La fiesta se celebrará de 10.00 a 16.00 en la plaza y comenzará al son de la batukada. Le seguirá una presentación oficial y la apertura de los puestos de comida y artesanía. También habrá un espacio infantil, un taller de percusión a las 11.30, una actuación de txalaparta a las 12.30 y un concierto de 'Fusión H Taldea' de 13.30 a 15.00
14 culturas. Estarán representadas 14 culturas Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sáhara Occidental, Euskadi, Pakistán, Extremadura, Nicaragua, Argentina y Cuba.
Espacio infantil
La fiesta se celebrará de 10.00 a 16.00 horas en la plaza y comenzará al son de la batukada. Le seguirá una presentación oficial y la apertura de los puestos de comida y artesanía. Estarán representadas 14 culturas: Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sáhara Occidental, Euskadi, Pakistán, Extremadura, Nicaragua, Argentina y Cuba.
También participarán las asociaciones Jatorkin, Shifa y Katxalin, junto con los puestos de artesanía de Mor Mbathie e Hippikeriak. A lo largo de la mañana se celebrarán talleres de mikromakrame, txapas, trenzas, henna, escritura árabe y pintura con las manos. También habrá un espacio infantil, un taller de percusión a las 11.30 horas, una actuación de txalaparta a las 12.30 y un concierto de 'Fusión H Taldea' de 13.30 a 15.00.
