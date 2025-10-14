A las puertas de otro gran Día Intercultural

Legazpi celebrará el sábado su segundo 'Día Intercultural', promovido por el Ayuntamiento y la asociación Hotz Legazpi junto a un buen número de colaboradores. « ... Un año más, la fiesta busca poner en valor la convivencia, el respeto y la riqueza cultural del municipio, donde actualmente convivimos personas de 52 nacionalidades diferentes», destacan los organizadores. «Para ello, hemos creado una completa programación que llenará las calles de música, talleres y sabores del mundo», anuncian.

La concejal de Cultura, Miryam Galilea, agradece la implicación de los nuevos agentes que se han sumado a la organización, especialmente, a los jóvenes pertenecientes a Kontseilu Sozialista, Legazpiko Asanblada Feminista y Txoesna. También tiene palabras de reconocimiento para el ya jubilado delineante municipal Joxe Mari González «por su paciencia y ayuda con la ubicación y los planos», así como para la brigada municipal, encargada de parte del montaje y la organización del material necesario para la jornada.

Programa La fiesta se celebrará de 10.00 a 16.00 en la plaza y comenzará al son de la batukada. Le seguirá una presentación oficial y la apertura de los puestos de comida y artesanía. También habrá un espacio infantil, un taller de percusión a las 11.30, una actuación de txalaparta a las 12.30 y un concierto de 'Fusión H Taldea' de 13.30 a 15.00

14 culturas. Estarán representadas 14 culturas Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sáhara Occidental, Euskadi, Pakistán, Extremadura, Nicaragua, Argentina y Cuba.

También participarán las asociaciones Jatorkin, Shifa y Katxalin, junto con los puestos de artesanía de Mor Mbathie e Hippikeriak. A lo largo de la mañana se celebrarán talleres de mikromakrame, txapas, trenzas, henna, escritura árabe y pintura con las manos. También habrá un espacio infantil, un taller de percusión a las 11.30 horas, una actuación de txalaparta a las 12.30 y un concierto de 'Fusión H Taldea' de 13.30 a 15.00.