Eric Gálvez había sido nominado junto a alcaldes de ciudades como Basilea (Suiza), Bogotá (Colombia) o Nápoles (Italia).

El premio al mejor alcalde del mundo al que optaba el regidor de Legazpi queda desierto

El reconocimiento internacional 'World Mayor Prize 2025', al que había sido nominado el alcalde de Legazpi, se ha fusionado con un 'galardón a la solidaridad'

Cristina Limia

Cristina Limia

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:46

El premio al mejor alcalde del mundo 'World Mayor Prize 2025' al que fue nominado el primer edil legazpiarra Eric Gálvez ha quedado finalmente desierto, ... habiéndose fusionado con «un galardón a la solidaridad», informan desde el Ayuntamiento de Legazpi. Explican que la organización de este galardón internacional, con el que se venía distinguiendo el liderazgo de autoridades locales, ha comunicado oficialmente que el premio no será entregado en esta edición. «En su lugar, el 'World Mayor Prize 2025' se fusionará con el 'Premio a la Solidaridad' otorgado por el medio internacional 'Immigrant Times'. Este nuevo reconocimiento pone el acento en ciudades y comunidades que destacan por su compromiso con la convivencia armoniosa entre la población local e inmigrante», dan cuenta desde el consistorio. Eric Gálvez había sido nominado al distintivo junto a alcaldes y alcaldesas de ciudades como Basilea (Suiza), Bogotá (Colombia), Bregenz (Austria), Nápoles (Italia), Zagreb (Croacia) o Carrboro (Estados Unidos).

