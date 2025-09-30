El premio al mejor alcalde del mundo al que optaba el regidor de Legazpi queda desierto El reconocimiento internacional 'World Mayor Prize 2025', al que había sido nominado el alcalde de Legazpi, se ha fusionado con un 'galardón a la solidaridad'

Cristina Limia Martes, 30 de septiembre 2025, 15:46 Comenta Compartir

El premio al mejor alcalde del mundo 'World Mayor Prize 2025' al que fue nominado el primer edil legazpiarra Eric Gálvez ha quedado finalmente desierto, ... habiéndose fusionado con «un galardón a la solidaridad», informan desde el Ayuntamiento de Legazpi. Explican que la organización de este galardón internacional, con el que se venía distinguiendo el liderazgo de autoridades locales, ha comunicado oficialmente que el premio no será entregado en esta edición. «En su lugar, el 'World Mayor Prize 2025' se fusionará con el 'Premio a la Solidaridad' otorgado por el medio internacional 'Immigrant Times'. Este nuevo reconocimiento pone el acento en ciudades y comunidades que destacan por su compromiso con la convivencia armoniosa entre la población local e inmigrante», dan cuenta desde el consistorio. Eric Gálvez había sido nominado al distintivo junto a alcaldes y alcaldesas de ciudades como Basilea (Suiza), Bogotá (Colombia), Bregenz (Austria), Nápoles (Italia), Zagreb (Croacia) o Carrboro (Estados Unidos).

«El nuevo premio solidario centra su reconocimiento en pueblos enteros, por la cohesión social y el trabajo que se realiza en ellos en favor de la convivencia. Es un nuevo inicio, una transformación que de alguna manera nos conecta aún más con lo que somos en Legazpi y las fortalezas con las que contamos como un pueblo solidario e inclusivo, orgulloso de su diversidad», señala Eric Gálvez, tras conocer la noticia. «Esta transformación del galardón abre una nueva vía para visibilizar el trabajo colectivo que se desarrolla en el municipio en favor de la integración, el respeto y la igualdad de oportunidades», indica. «Llegados a este punto quiero agradecer el gran apoyo y la confianza recibida por la ciudadanía durante estos meses de nominación, que han servido para que Legazpi haya resonado a nivel nacional e internacional», traslada el primer edil.

