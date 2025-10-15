Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la concentración desarrollada a las 11.15 horas de este miércoles por los trabajadores en la Industrialdea legazpiarra. Limia

Concentración de trabajadores en la Industrialdea de Legazpi en la jornada de movilizaciones en apoyo a Palestina

Las plantillas de empresas como GKN, Cie y BST se han sumado a los paros

Cristina Limia

Cristina Limia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:00

Comenta

La jornada de huelga y paros en solidaridad con el pueblo palestino comienza a tener reflejo en Urola Garaia mediante diversas iniciativas. A las 11.15 horas de este miércoles, la Industrialdea de Legazpi ha acogido una de las primeras concentraciones de los trabajadores de las empresas de la zona bajo la consigna 'Legazpiko langileak Palestinarekin - Harreman oro eten - Genozidioa stop'. Fuentes sindicales informan que las plantillas de empresas como GKN, BST (con plantas en Legazpi y Zumarraga) y Cie Legazpi se han sumado a los paros convocados a través de votación. En otras plantas como Bellota no se ha realizado tal votación, pero se espera un importante seguimiento.

En otro significativo sector como el de la educación, la adhesión está siendo amplia. En Legazpi todos los centros educativos se han sumado a la huelga: el colegio público Olamendi (antes Domingo Agirre), el instituto Olamendi (antes Olazabal) y la ikastola Haztegi. En Urretxu- Zumarraga, se han adherido a la convocatoria de huelga Urretxu-Zumarraga Ikastola y la escuela de formación profesional UGLE. En el colegio público Gainzuri no tendrá un seguimiento general ya que el resultado de la votación realizada fue negativo, pero habrá profesores que la secunden a título individual, al igual que en La Salle, donde igualmente hay docentes que, a título individual, se han sumado a ella.

Esta tarde habrá dos movilizaciones en Urola Garaia convocadas por Gernika-Palestina. En el caso de Legazpi, se realizará una concentración a las 19.30 delante del Ayuntamiento y en Urretxu-Zumarraga se desarrollará una manifestación, con salida a las 19.30 horas desde la plaza Areizaga-Kalebarren.

