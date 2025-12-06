La Mesa de Educación de Legazpi analiza el modelo y oferta de ocio de niños y adolescentes

El Ayuntamiento informa que el ocio y tiempo libre está siendo objeto de estudio en la comunidad educativa de Legazpi. El reto de la ... Mesa de Educación existente en la localidad para el presente curso 2025-2026 es analizar el modelo, la oferta y la participación de ocio del municipio e identificar líneas de intervención y acciones concretas de cara al futuro.

Se trata de conocer la realidad de nuestro pueblo en este ámbito, y para ello, «se analizarán los datos de participación de las diferentes actividades que se desarrollan en Legazpi en este plano, las posibilidades de participación, las barreras, las motivaciones, los retos compartidos de la educación formal y no formal... Y más allá de conocer la situación actual, el objetivo de este año es identificar líneas de intervención y acciones concretas de cara al futuro», explican desde el Consistorio.

En el diagnóstico de este estudio, la aportación de los diferentes agentes e individuos que conforman la comunidad educativa será imprescindible. «Queremos invitar al alumnado de los centros escolares de la localidad, a las familias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a los diversos agentes de la educación no formal como los clubes deportivos, grupos de tiempo libre... a tomar parte activamente en el proceso de diagnóstico y a compartir su visión», trasladan. «De hecho, el diagnóstico se basará en las aportaciones y opiniones de todos ellos. Asimismo, se les invitará a participar en un 'Foro de reflexión comunitaria' que se celebrará en primavera, donde se compartirán las principales conclusiones recogidas en el proceso y se diseñarán conjuntamente las intervenciones futuras», enuncian.

Sobre la Mesa de Educación

Recuerdan que la Mesa de Educación de Legazpi se creó a principios de 2024 como un espacio para la coordinación efectiva de los agentes de la educación formal y no formal del municipio y para trabajar de forma compartida los retos correspondientes a la realidad educativa del municipio. «En estos momentos, la mesa está compuesta por los dos centros escolares de la localidad -Haztegi y Olamendi-, el Servicio para Adolescentes, Doinua Musika Eskola y el Ayuntamiento de Legazpi. Elhuyar es la empresa encargada de la dinamización de la mesa», dan cuenta.

Reseñan que durante esta primera etapa de su andadura, la Mesa de Educación ha abordado diversos temas, como la puesta en marcha de refuerzos lingüísticos para los niños y niñas de Educación Primaria, y el cuidado del bienestar emocional, por un lado, reflexionando sobre las problemáticas que afectan al bienestar emocional de la infancia, adolescencia y juventud de Legazpi y, por otro, realizando un trabajo específico con el alumnado de sexto curso de Educación Primaria y tercer curso de la ESO, para que el aula sea un espacio seguro y cuidado. Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha estrategias como la investigación sobre bienestar y educación de la infancia y el servicio piloto sobre bienestar de la adolescencia.

También se han dado pasos para elaborar un calendario anual conjunto entre los agentes educativos, se han tomado medidas para incidir positivamente en la convivencia local y crear condiciones para articular acciones conjuntas. «Durante el camino recorrido hasta ahora, se ha puesto de manifiesto la prioridad de abordar de forma conjunta los temas que generan responsabilidad en la comunidad educativa», resaltan.