Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de distintos ámbitos de la educación formal y no formal analizan los retos de forma conjunta. UDALA

Legazpi

La Mesa de Educación de Legazpi analiza el modelo y oferta de ocio de niños y adolescentes

Su propósito es conocer la participación, barreras, motivaciones, retos... para diseñar acciones concretas para el futuro

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:46

Comenta

El Ayuntamiento informa que el ocio y tiempo libre está siendo objeto de estudio en la comunidad educativa de Legazpi. El reto de la ... Mesa de Educación existente en la localidad para el presente curso 2025-2026 es analizar el modelo, la oferta y la participación de ocio del municipio e identificar líneas de intervención y acciones concretas de cara al futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4 Forrest Gump, reclamo navideño
  5. 5 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  6. 6

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Mesa de Educación de Legazpi analiza el modelo y oferta de ocio de niños y adolescentes

La Mesa de Educación de Legazpi analiza el modelo y oferta de ocio de niños y adolescentes