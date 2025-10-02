Legazpi seguirá impulsando a Xabi Zurutuza en los circuitos con un patrocinio de 5.000 euros «Es un honor llevar el escudo de mi pueblo en cada carrera», ha señalado el joven piloto, inmerso en el Campeonato del Mundo Junior GP de Moto 2

Cristina Limia Jueves, 2 de octubre 2025, 11:08

Legazpi continuará impulsando y viviendo junto al piloto Xabi Zurutuza su sueño por los circuitos de todo el mundo un año más. El Ayuntamiento ha renovado el contrato de patrocinio con el joven legazpiarra, que en estos momentos batalla en el Campeonato del Mundo FIM Junior GP-Moto2. El importe de dicho patrocinio será de 5.000 euros (más IVA) este año.

«Xabi es un ejemplo para nuestros jóvenes, transmite valores como el esfuerzo, la disciplina y la constancia. Nos representa allá donde va y Legazpi quiere seguir caminando a su lado», trasladaba el alcalde, Eric Gálvez, en la rúbrica del contrato, llevada a cabo en el consistorio con la participación del propio Zurutuza, su padre, el concejal de Deportes Josu Galilea y el primer edil legazpiarra.

«Para mí es un honor llevar el escudo de mi pueblo en cada carrera. Este apoyo me da fuerza para seguir trabajando y cumpliendo sueños», expresaba el joven piloto, que como novedad, ofrecerá una charla abierta en Legazpi, donde compartirá con la ciudadanía su experiencia en el mundo del motociclismo y su recorrido profesional, con fecha todavía por concretar.

«A lo largo de su carrera, Xabi Zurutuza ha cosechado importantes logros deportivos que lo han consolidado como una de las jóvenes promesas del motociclismo. Entre sus méritos destacan varios podios en campeonatos nacionales de velocidad, su participación en el campeonato mundial de Moto3 y su actual batalla en la categoría FIM Junior GP-Moto2, donde continúa mostrando un gran talento y capacidad de adaptación frente a la élite internacional», destacan desde el consistorio. «Estos hitos reflejan no solo su calidad como piloto, sino también el esfuerzo constante que lo impulsa a seguir creciendo. La última carrera ha sido en Misano, Italia, donde cosechó un segundo puesto, con la costilla fracturada. Actualmente, va quinto en el mundial. Lleva luciendo toda la temporada el escudo de Legazpi tanto en el mono como en el carenado, pero por problemas de agenda no había sido posible firmar el contrato de patrocinio hasta ahora», explican.

«Con esta renovación, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por el deporte y por los deportistas locales, reconociendo el esfuerzo de quienes, como Xabi Zurutuza, llevan el nombre de Legazpi con orgullo por todo el mundo. Aupa Xabi!», arengan.