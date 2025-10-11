Legazpi, en el pacto global de alcaldías por el clima y la energía de Bruselas

C. L. legazpi. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Legazpi participará el miércoles y jueves en los actos organizados en el Parlamento Europeo de Bruselas dentro del pacto global de alcaldías por el clima y la energía Global Covenant of Mayors for Climate & Energy del que forma parte. «Nuestra localidad mantiene desde hace años una línea de trabajo constante en materia de sostenibilidad», apuntan desde el consistorio. Rememoran que en 2013, siendo Kepa Urzelai alcalde, Legazpi se sumó a una nueva iniciativa del ente vasco de la energía, Caminando hacia el pacto de alcaldes y que en 2015, con Koldobike Olabide como alcaldesa, el municipio se unió al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, asistiendo a la firma realizada en París en el marco del denominado Acuerdo de París. Posteriormente, recuerdan que, en agosto de este año, Legazpi se incorporó a la organización Global Covenant of Mayors, que agrupa a 13.000 municipios de todo el mundo. La próxima semana, será el alcalde Eric Gálvez quien represente a Legazpi en Bruselas. El miércoles participará en un encuentro sobre experiencias de diferentes ciudades europeas sobre infraestructuras urbanas de calefacción y refrigeración sostenibles. «Acudiremos con el objetivo de explorar las distintas fórmulas de financiación existentes a nivel europeo para este tipo de proyectos, en línea con el interés municipal de estudiar la posible implantación de un district heating-red de calefacción urbana, en el entorno de Latxartegi, que podría abastecer a varios edificios públicos cercanos como la ikastola, el Centro Social, la casa de cultura o el Centro de Salud», reseñan desde el Consistorio.

El jueves, el alcalde asistirá a la ceremonia anual del pacto de las alcaldías, que este año se celebra en el Parlamento Europeo de Bruselas con motivo del décimo aniversario del Acuerdo de París y que contará con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y otros cargos comunitarios y representantes municipales de toda Europa.