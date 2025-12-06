Igartubeiti Baserri Museoak egoitza artistikoa abiarazi du PATRIM 4.0 proiektuaren baitan

Ezkio-ItsasoIgartubeiti Baserri Museoak egoitza artistikoa abiarazi du PATRIM 4.0 proiektuaren baitan
Egoitza Ezkion izango da, martxoaren 2tik 29ra, eta ondarea, lurraldea zein belaunaldien arteko transmisioa dira xedeak
Ezkio-Itsaso
Larunbata, 6 abendua 2025, 20:46
Igartubeiti Baserri Museoak PATRIM 4.0 Kultura Ondarearen Berrikuntza eta Kudeaketa Sortzailerako Pirinioetako Sarearen esparruan garatutako egoitza artistiko baterako deialdiaren irekiera iragarri du. Ondarea, lurraldea eta belaunaldien arteko transmisioa xede dituen proiektua da eta egoitza Ezkion izango da, 2026ko martxoaren 2tik 29ra bitartean.
«Deialdia belaunaldien arteko lotura sendotzen lagunduko duten proiektu artistikoetara zuzenduta dago, baita landa giroko kontakizun eta praktikak gaur egun berrinterpretatzera eta artistaren eta Ezkioko lurraldearen arteko elkarrizketa aktibatzera ere. Izan ere, Ezkioko udalerriaren ezaugarri dira bertako paisaian berriki izandako aldaketak eta baserriari, inguruari eta jakintza tradizionalei lotutako memoria kulturala», azaltzen dute Igartubeititik. Egoitzak Igartubeiti Baserri Museoarekin harreman zuzena izango du, XV. mendeko dolare-baserria, jatorrizko egiturari eusten diona eta udalerriaren gizarte, kultura eta hezkuntza kohesioan paper garrantzitsua betetzen duena. Era berean, Ezkio-Itsasoko eskolak tokiko eragile gisa parte hartuko du bitartekaritza prozesuan.
Ikusizko arteei, ikus-entzunezkoei, instalazioari, Land Art-i, argazkigintzari, soinuari, antropologiari, ikerketari, eskulturari edo performanceari lotutako proposamenak aurkeztu ahal izango dira, artearen eta lurraldearen arteko elkarrizketarekin eta paisaiaren eraldaketarekin lotutako beste lan-ildo batzuen artean. Eskaerek tokiko testuinguruarekin bat datorren ikerketa eta ekoizpen oinarri bat izan behar dute, eta kandidatura bakoitzeko proposamen berri bat bakarrik onartuko da, indibiduala edo kolektiboa.
Hautagaien aurkezpena
Dokumentazioa formatu digitalean bidali beharko da eta Igartubeitiko web gunean dagoen loturaren bitartez egin daiteke. Hautagai-zerrendek honako hauek jasoko dituzte: proiektuaren deskribapena (gehienez 5 orrialde), dossierra edo portfolioa eta CV laburtua, motibazio-gutuna (1.000 karaktere), kronograma eta materialak, bitartekaritza-plana eta produkzio-aurrekontura egokitutako gastu-aurreikuspena. Bidaltzeko epea urtarrilaren 21eko 17:00etan amaituko da eta ebazpena otsailaren 2an jakinaraziko da. Epaimahaia Ezkioko Udaleko, Ezkio-Itsasoko eskolako, herriko kultur sektoreko, Communauté de Communes Neste Barousse-ko eta Igartubeitiko ordezkariek osatuko dute. Honako hauek baloratuko dituzte: kalitate artistikoa, testuinguruarekiko egokitasuna, bideragarri- tasuna, izaera berritzailea, komunitatearekiko elkarreragina eta artistaren ibilbidea.