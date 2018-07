El 'perrogrino' Neo será recibido en audencia por el Papa Francisco Maria Lasa, Mari Carmen Astigarraga, Xabier Elgezal, con Neo y los dibujos del 'Cordel de Ciego'. / JOXEBI La nunciatura ha dado el visto bueno a Mari Carmen Astigarraga y a Neo. Solicitarán con su visita a la Ciudad del Vaticano el reconocimiento para los animales a través de la 'Compostela' en el Camino de Santiago JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Martes, 10 julio 2018, 09:36

El primer perro 'perrogrino' que logró el reconocimiento de la credencial canina - gracias a una iniciativa puesta en marcha por la Asociación Protectora de Animais do Camiño (Apaca)-, Neo, acompañado por su dueña, Mari Carmen Astigarraga, serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco el 19 de septiembre. Ya ha recibido la confirmación por parte de la nunciatura, a la solicitud que le envió por carta, con varias peticiones.

En una enternecedora carta, Astigarraga hacía saber al Papa que habían creado «una credencial canina, ya sabe, el pasaporte donde se colocan los sellos que certifican el paso por cada una de las aldeas y lugares de este Santo Camino, y tanto Neo como yo hemos completado los 112 últimos kilómetros que separan las localidades de Sarria a Santiago de Compostela para tener acceso a la Compostela. Solicito una respuesta por parte de Su Santidad ante esta cuestión de que los animales puedan entrar en los templos del camino. Una carta de Su Santidad para que Neo, mi compañero animal, pueda ser recibido en Santiago de nuevo en la Oficina del Peregrino, y reciba, al igual que lo he hecho yo, la Compostela de la Iglesia Católica, por haber recorrido tantos kilómetros en mi compañía».

El camino comenzó en marzo

El pasado mes de marzo la atxabaltarra Mari Carmen Astigarraga llegaba a Santiago de Compostela con su perro border collie, Neo, que fue el primer perro en recibir la credencial canina.

La idea de dirigirse para esta audiencia según señala Astigarraga «la hice por el mal recibimiento que tuve tanto en la catedral de Santiago como en la oficina del peregrino. Porque en el resto del camino pudimos entrar sin ningún problema en las tres iglesias que encontramos abiertas e incluso contamos con la bendición de los sacerdotes que estaban allí. Y en las que no pudimos entrar es porque estaban cerradas. Cuando llegamos a Santiago, entramos en la catedral y me quedé en una esquinita con Neo, hasta que un policía municipal me dijo que nos teníamos que salir. Yo le pedí explicaciones, y me dijo que el animal no podía entrar. Desde la asociación Apaca se había solicitado audiencia con el obispo y el dean de Santiago hacía meses, para decirles cómo estábamos haciendo el camino y cómo íbamos a llegar, y que, por favor, que alguien nos recibiera. Y aún estamos esperando la respuesta. El policía municipal me dijo que o salía por mis propios medios o lo haría de otra manera y me tuve que salir».

«Sellaron las credenciales»

Astigarraga señala que entonces «me dirigí a la oficina del peregrino, que pertenece a la iglesia, aunque los que expiden las 'compostelas' son todos voluntarios. Y allí entré con mi perro Neo y no me dijeron nada, al revés, la gran mayoría de los voluntarios salieron a saludarnos a mí y a Neo. Porque ya habíamos salido en los medios de comunicación y conocían nuestra historia. Yo le di a uno de los voluntarios las dos credenciales, la mía y la de Neo para que me las sellara, y me las selló. Y el siguiente paso era que nos dieran la 'compostela'. Le di los datos y el chico hizo la mía y comenzó a escribir la de Neo y una señora dijo que había que preguntar al responsable, y comentó que para el perro no era posible, porque nunca se había hecho. Yo le dije que Neo tenía credencial, que solo las pueden emitir las asociaciones de amigos del Camino, como es la que nos hizo Apaca, o la iglesia. Le dije que quería hablar con un responsable de la iglesia y me dijo que no había nadie, y es cuando opté, al regresar a Aretxabaleta, por escribir la carta al Papa Francisco».

En estos momentos, ya no dejan entrar a ningún animal en esa oficina del peregrino. En xeptiembre, Mari Carmen Astigarraga, junto a Neo, serán recibidos por el Papa Francisco, y ella le llevará de regalo un 'Cordel de Ciego' con el trayecto que realizaron juntos el pasado mes de marzo, en el 'Camino de Santiago'.