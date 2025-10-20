Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Aloña suma 12 goles a favor y solo uno en contra en 5 jornadas. MARIAN

Oñati

Victoria, liderato e inyección de autoestima para un preferente de fútbol que se mantiene invicto

Los de Garai se impusieron con claridad (3-0) a un Idiazabal , que solo había encajado un gol hasta el domingo

Marian González Lizarralde

Oñati

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39

Comenta

«Qué cosas tiene el fútbol, el pasado domingo sufriendo hasta el final frente al colista, y hoy en el minuto 17 ya le ganábamos ... 2-0 al líder invicto» comentaban el domingo en la grada de Azkoagain. Y es que el duelo por la primera plaza que enfrentaba al preferente del Aloña y al Idiazabal fue más plácido de lo esperado. Los queseros solo habían encajado un gol en cuatro partidos, y de Azkoagain salieron con tres (firmados por Iñigo, Markel y Oier). Y además no pudieron perforar la portería rojilla, cuando llevaban una media de dos goles por partido.

