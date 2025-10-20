Victoria, liderato e inyección de autoestima para un preferente de fútbol que se mantiene invicto

«Qué cosas tiene el fútbol, el pasado domingo sufriendo hasta el final frente al colista, y hoy en el minuto 17 ya le ganábamos ... 2-0 al líder invicto» comentaban el domingo en la grada de Azkoagain. Y es que el duelo por la primera plaza que enfrentaba al preferente del Aloña y al Idiazabal fue más plácido de lo esperado. Los queseros solo habían encajado un gol en cuatro partidos, y de Azkoagain salieron con tres (firmados por Iñigo, Markel y Oier). Y además no pudieron perforar la portería rojilla, cuando llevaban una media de dos goles por partido.

Toda una inyección de autoestima para los de Unai Garai que gracias al triunfo (3-0) se ponen líderes y son ya el único equipo invicto del campeonato, además del menos goleado (solo han encajado uno).

El próximo rival a batir para perpetuar la racha será el Lagun Onak el sábado en Azpeitia.

Otros resultados

En las restantes categorías los equipos femeninos de Debagoiena salvaron los muebles. El regional de honor empató en Ibarra ante el Oiartzun (2-2), mientras las chicas del Preferente se imponían 2-3 al Segura Goierri a domicilio. Por lo demás la jornadas fue aciaga en cuanto a resultados. El primera regional masculino caía 2-1 ante el Bergara y el juvenil de honor hacía lo propio ( 3-4) frente al Amaikak Bat.

No hubo victorias tampoco en cadetes. El femenino cayó en Zumaia (2-0) y los masculinos de honor y primera ante Lagun Onak (3-1) y Antzuola (8-2) respectivamente. Y no tuvieron mejor suerte los infantiles, el haundi perdió en Elgoibar (2-0), el txiki en Legazpi (3-1) y el femenino en Arrasate (8-1).