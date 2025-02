La tradicional kalejira de Carnaval partirá desde Eltzia a las once de la mañana

Oñati volverá a aglutinar hoy color, música, tradición y diversión en una jornada de Carnaval que comenzará a las 11.00 horas con la esperada kalejira, un desfile que recorrerá las principales calles de la localidad, sumando a los vecinos a la alegría de la cita carnavalera. A la cita, como no podía ser de otra manera, no faltarán el conde, la condesa y el hartza para disfrute de los más pequeños, y los que ya no lo son tanto.

El recorrido de la kalejira mañanera finalizará a las 13.30 horas en la plaza, donde la gente podrá disfrutar de un descanso antes de la segunda parte de la fiesta. A las 17.00 horas, dará comienzo el desfile vespertino, que saldrá desde el polideportivo de Zubikoa y recorrerá otros rincones del municipio.

A las 20.00 horas, la plaza acogerá el acto de clausura de la programación del día, donde se pondrá el broche de oro a una jornada intensa.

'Bolant dantzak'

La programación proseguirá el domingo. Durante la tarde el Gazteleku será el escenario de un animado karaoke abierto a todos los que deseen mostrar su talento, cantar sus canciones favoritas y disfrutar de una buena sesión de música.

A las 18.00 horas, la calle volverá a ser la protagonista de la jornada con la actuación de Oñatz Dantza Taldea, quienes recorrerán las principales arterias del pueblo realizando sus tradicionales 'Bolant dantzak'.

Este espectáculo de danza popular contará con la participación de los músicos de Aita Madina y los txistularis y trikitilaris locales,. El recorrido culminará nuevamente en la plaza.

El martes 4 de marzo, se celebrará el concurso de disfraces, en el Gazteleku durante la tarde. Una cita ideal para todos los que deseen mostrar su imaginación.

Pero la diversión no acaba ahí. A las 17.00 horas, el frontón de Oñati será escenario del espectáculo infantil 'Marietak Zirkus', presentado por Zirika Zirkus. Las entradas costarán 3 euros.

El martes también contará con dos eventos paralelos de gran importancia. A las 18.00 horas, la plaza será el punto de encuentro de todos los vecinos que deseen participar en la chocolatada solidaria organizada por el Grupo de Misiones de la parroquia. El dinero recaudado con esta acción se destinará a la escuela de Guinea Conakry. A la vez, los tradicionales gigantes y cabezudos recorrerán las calles del pueblo.

Para cerrar con broche de oro, la jornada concluirá con una Fiesta DJ en la plaza, donde la música y la diversión se extenderán hasta bien entrada la noche.