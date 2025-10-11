Toca priorizar en qué invertir 600.000 euros de los presupuestos participativos

¿Qué proyectos recogerán el relevo del parque infantil cubierto de Ugarkalde, los baños públicos de Munazategi y Olabarrieta, los aparcabicis cubiertos, la rehabilitación en ... marcha en la plaza...? La incógnita no se desvelará hasta febrero, pero el martes comienza ya la fase de priorización de propuestas de la tercera edición de los presupuestos participativos.

El objetivo es claro: decidir en qué invertir 600.000 euros del presupuesto del Ayuntamiento en los dos próximos años. Y al no ser viable la ejecución de la totalidad de las propuestas recabadas, más de cuatrocientas, es preciso seleccionar aquellas que mejor se ajustan a las necesidades del municipio.

Se trata de dar no solo voz, también voto directo, a las prioridades que detecta la ciudadanía, materializadas en un proceso que arrancó en septiembre y se cerrará el 30 de enero.

«Es una forma de fomentar la participación ciudadana al posibilitar una influencia directa en el presupuesto municipal» señalan desde el consistorio, y la primera fase ya ha llegado a su fin. Concluido el plazo de presentación de propuestas se han presentado un total de 402.

El departamento de participación ha explicado que «tras un primer filtro, han sido aceptadas entorno a la mitad que serán las que centrarán este mes el debate de priorización, previo a la votación final. La mesa política constituida al efecto ha realizado una clasificación de todas las solicitudes descartando las que están repetidas, no son de competencia municipal, superan un coste máximo de 225.000 euros y no podrían materializarse en dos años sin ocasionar gastos estructurales significativos».

Se tienen en cuenta además que sean de interés general y de utilidad pública, así como viables técnica y juridicamente. De hecho algunas estan todavía siendo analizadas de ahí que «no podamos facilitar una cifra concreta, pero sí adelantar que siguen adelante aproximadamente la mitad» han explicado. .

Una vez realizada esa primera criba, corresponde a la ciudadanía, hacer su propia selección. En el primer taller, este martes (de 18.00 a 20.00 horas en Kultur Etxea) se priozarán las propuestas relativas a infraestructuras, mobiliario urbano y accesibilidad. Y en el segundo, el día 22, las relacionadas con el deporte, tiempo libre, juventud, vejez, cultura, movilidad, medio rural, medioambiente y energias renovables.

El cribado popular será valorado del 27 de octubre al 30 de noviembre por los técnicos municipales y las que pasen el corte se someterán a votación del 12 al 30 de enero. Desde el Consistorio han valorado «positivamente» la acogida a la primera fase del proceso, y animan a la ciudadanía a tomar parte en la segunda que arranca el martes.