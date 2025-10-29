Taller sobre los miedos infantiles en torno al álbum infantil ilustrado 'Mamuki'

M.G. oÑATI. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

El programa especial organizado con motivo del 'Día de las Bibliotecas', que se celebró el pasado día 24, se despide hoy (18.00) con un 'Ostegun Kontalariak' muy especial. La Biblioteca ha programado el divertido y reflexivo taller 'Mamuki', con la escritora Nerea Ariznabarreta y la ilustradora Maite Rosende.

A partir del cuento galardonado con el Etxepare Saria 2024, las autoras del álbum abordarán los temores infantiles y, en general, los que todos compartimos, desde el humor, la empatía y la imaginación.

La actividad concluirá con la creación de caretas y títeres, aunando narraciones orales con creatividad plástica.

Un pequeño fantasma, Mamuki, es el protagonista de la historia que abre la mensual sesión de cuenta cuentos en la Biblioteca Infantil. Es la 'Noche Negra' y como está enfermo no puede dar sustos. Por eso, varios personajes terroríficos como el vampiro, el zombi, zakuzahar u otsoko intentarán curarlo, pero no lo conseguirán. ¿O sí?