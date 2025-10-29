Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Las autoras estarán en la biblioteca.

Onati

Taller sobre los miedos infantiles en torno al álbum infantil ilustrado 'Mamuki'

La primera cita de 'Ostegun kontalariak' de este curso aunará esta tarde narraciones orales y creatividad plástica con Nerea Ariznabarreta y Maite Rosende

M.G.

oÑATI.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

Comenta

El programa especial organizado con motivo del 'Día de las Bibliotecas', que se celebró el pasado día 24, se despide hoy (18.00) con un 'Ostegun Kontalariak' muy especial. La Biblioteca ha programado el divertido y reflexivo taller 'Mamuki', con la escritora Nerea Ariznabarreta y la ilustradora Maite Rosende.

A partir del cuento galardonado con el Etxepare Saria 2024, las autoras del álbum abordarán los temores infantiles y, en general, los que todos compartimos, desde el humor, la empatía y la imaginación.

La actividad concluirá con la creación de caretas y títeres, aunando narraciones orales con creatividad plástica.

Un pequeño fantasma, Mamuki, es el protagonista de la historia que abre la mensual sesión de cuenta cuentos en la Biblioteca Infantil. Es la 'Noche Negra' y como está enfermo no puede dar sustos. Por eso, varios personajes terroríficos como el vampiro, el zombi, zakuzahar u otsoko intentarán curarlo, pero no lo conseguirán. ¿O sí?

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Taller sobre los miedos infantiles en torno al álbum infantil ilustrado 'Mamuki'

Taller sobre los miedos infantiles en torno al álbum infantil ilustrado &#039;Mamuki&#039;