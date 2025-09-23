No solo cantan de cine, además también actúan

«Si ya fue bonito participar en el rodaje de 'Karmele' poniendo voz a la banda sonora, y también en clave actoral, ambientar la premiere ... celebrada el lunes en el Teatro Victoria Eugenia, en el marco del Festival de cine de Donostia, ha sido la guinda. Es un lujo participar en una película que se adentra a través de la música en un fragmento de la historia de Euskadi».

Aitor Biain, que en la gran pantalla dará vida al director de la coral Eresoinka Gabriel Olaizola, no tenía este martes más que palabras de agradecimiento al realizador bergarés Asier Altuna, por la oportunidad brindada a las voces de Ganbara y Kup.

Además del director, son siete los integrantes de la coral oñatiarra que participan en la película que se estrenará en salas el 10 de octubre: Amaia Guridi, Leire Barrena, Ainhoa Urzelai, Aran-tzazu Ugarte, Naiara Urizar, Nere Ibarra y Karlos Etxaniz.

Todos disfrutaron el lunes de un día de cine que puso el broche de oro a las intensas jornadas de rodaje llevadas a cabo en Hendaia, el palacio Artaza de Leioa y los escenarios donostiarras del Victoria Eugenia y Antzoki Zaharra.

La ambiciosa adaptación de la novela de Kirmen Uribe 'La hora de despertarnos juntos', que protagonizan Jone Laspiur y Eneko Sagardoy, ha levantado expectación y en el preestreno congregó a un buen número de autoridades y artistas, encabezados por el lehendakari, que fueron recibidos con la interpretación en directo de algunas de las canciones de la banda sonora.

El filme se aproxima a las vicisitudes de la represión franquista en Euskadi desde los vaivenes de la historia de amor de los protagonistas. Y según las críticas, uno de los grandes aciertos de 'Karmele' es «su fuerza musical». El folklore vasco dialoga con el jazz, los boleros y las guarachas en la banda sonora, compuesta por Aitor Etxebarria y en la que participa Ganbara.