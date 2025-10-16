«El riesgo está donde menos lo esperas. Anda con 100 ojos»

Las personas mayores constituyen un colectivo vulnerable que tienen más probabilidad de verse implicadas o ser víctimas de siniestros viales. Por ello, Oñati se une ... a los municipios que participan en la campaña 'Anda con 100 ojos', impulsada por el Gobierno Vasco.

Se trata de poner en valor la autonomía de las personas mayores promoviendo la reflexión de sus hábitos y necesidades de movilidad e identificando situaciones de riesgo vial y las estrategias de autoprotección que pueden implementar en sus desplazamientos.

La iniciativa, que desembarca este viernes en la plaza, incluye actividades de calle con dinamización de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas y espacios de reflexión. Pero también una sesión participativa en Santa Ana Antzokia de 17.00 a 18.30 horas, a la que seguirá un monólogo en el mismo lugar que acerca con mucho humor el mensaje del programa.

La movilidad constituye un elemento clave en el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores ya que facilita su calidad de vida y su bienestar tanto físico como psicosocial. Pero, en paralelo, implica también aumentar la exposición al riesgo que se traduce en Euskadi en los siguientes datos: las personas mayores de 65 años están involucradas en 3 de cada 10 accidentes de tráfico y son el 67% de las personas viandantes fallecidas y el 51% de las heridas graves en accidentes relacionados con la seguridad vial en 2024 según datos del Gobierno Vasco..

Con una imagen llamativa y un lenguaje cercano y directo, la campaña institucional realiza una llamada a la acción desde la clave de protegerse y proteger. De carácter itinerante, «Anda con 100 ojos» recorre Euskadi con una llamativa furgoneta customizada que despliega un stand informativo y actividades interactivas donde testar la capacidad de «andar con 100 ojos».