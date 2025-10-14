El programa de convivencia y aprendizaje 'Auzoko' convoca a 'auzotarras' y 'auzokides'

M. G. OÑATI. Martes, 14 de octubre 2025, 20:37 Comenta Compartir

La forma más sencilla de abrir las puertas de la integración social fuera de casa es el conocimiento del idioma local y la convivencia. Y eso es lo que persigue la iniciativa 'Auzoko' que,hoy vuelve a la carga con una llamada a que 'auzotarras' (oñatiarras que viven en euskera) y 'auzokides' (personas que no conocen el idioma y quieren acercarse él) compartan experiencias y se enriquezcan con ellas. El acto de presentación del curso 2025/26 será a las 19.00 horas en la tercera planta de Eltzia.

Hay cerca de cuarenta idiomas latiendo en las calles de Oñati y 'Auzoko' aprovecha esta diversidad lingüística, para promover la interculturalidad y las relaciones poniendo el euskera en el centro. Es una oportunidad para que los que llegan a Oñati se aproximen al idioma con dinámicas de ocio que les motiven a aprenderlo en un ambiente distendido, y para que los oñatiarras conozcan otras culturas y otras lenguas que conviven en el municipio, aprendiendo unos de otros.

No es un proyecto académico para aprender o enseñar euskera, es una manera de acercarse al idioma de una forma más informal y lúdica, dando pasos en la convivencia a través de la diversidad cultural y lingüística.

Una fórmula que anima a compartir experiencias que faciliten el conocimiento y la integración con el euskera como la lengua vehicular. Se trabajan dinámicas grupales para expresarse, a la vez que se profundiza en la cultura de los participantes de las distintas nacionalidades. Para más información tanto 'auzotarras' como 'auzokides' pueden contactar con la dinamizadora del programa Oneka Anduaga (688651205).