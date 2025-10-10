El PNV pide elaborar un plan de apoyo al pequeño comercio «con presupuesto propio» y «mejoras» en el sistema OTA

«Un plan de apoyo al pequeño comercio con presupuesto propio, campañas de promoción y mejoras en el sistema OTA para comerciantes» estas son algunas ... de las propuestas que el PNV ha trasladado al gobierno municipal. Consideran que «urge» tomar medidas «para reforzar y revitalizar el comercio oñatiarra», tras reunirse con Txanda y recoger sus demandas.

Para los jeltzales, se trata de una cuestión «estratégica para mantener vivo el centro del municipio, generar empleo y garantizar que Oñati siga siendo un pueblo con actividad y servicios de calidad» tal y como ha destacado la portavoz Amaia Erostarbe.

Consideran que hay que actualizar el diagnóstico del comercio local (el último se elaboró en 2020) y elaborar un plan de acción «con medidas claras, dotado de una partida propia en los presupuestos municipales».

También proponen impulsar campañas de sensibilización y promoción «de manera continuada a lo largo del año», y, en concreto, abogan por «reservar un espacio mensual en Kontzejupetik para visibilizar el comercio de proximidad».

A nivel educativo defienden tender puentes con los centros escolares «incorporando unidades didácticas sobre la importancia del comercio local para fomentar entre las y los jóvenes el valor de comprar en el pueblo». Asimismo, proponen instaurar «un día de reivindicación del comercio local».

Y en cuanto a seguridad, abogan por «regular la velocidad de las bicicletas en zonas comerciales de especial concurrencia».

Reforzar iluminación navideña

A nivel de dinamización proponen establecer fórmulas de OTA adaptadas para comerciantes; reforzar la iluminación y el ambiente navideño, recuperando el pino en la plaza y mejorando las luces; e instalar pantallas digitales en puntos estratégicos (Arrikutz, estación de autobuses, área de autocaravanas de San Martín...) para difundir información sobre el comercio local.

Además los jeltzales son partidarios de incorporar bonos de consumo como premios en concursos y actividades municipales (pintura, sopas de ajo, portada del programa de fiestas...).

Amaia Erostarbe ha subrayado que «el comercio local no puede esperar más.Oñati necesita un plan concreto y estable que apueste por nuestros comerciantes, porque ellos son quienes mantienen la vida en nuestras calles y crean empleo en el municipio».

La portavoz del PNV ha añadido que «no se trata solo de ayudar a unas pocas tiendas: hablamos de un modelo de municipio. Si dejamos caer al comercio de cercanía, perderemos calidad de vida, seguridad y cohesión social. Desde EAJ-PNV tendemos la mano para trabajar conjuntamente, pero exigimos pasar de las palabras a los hechos» ha concluido.