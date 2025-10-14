En marcha un servicio de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales

Inmerso en un proceso de mejora continua, el servicio de sacrificio y despiece de Zubillaga, sigue sumando prestaciones para adaptarse a las necesidades de baserritarras, ... ganaderos y pequeños provedores. Con esta filosofía acaba de poner en marcha un nuevo servicio de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales por carretera, tanto para los usuarios del servicio de sacrificio y despiece, como para los no usuarios.

«El Real Decreto 638/2019 estableció hace seis años la obligación de limpiar y desinfectar los vehículos destinados al transporte de animales por carretera. En consecuencia, las personas aficionadas a la caza, hípica, ganadería o profesionales del sector primario, están obligados, tras el transporte de cualquier animal, vivo o muerto, a desinfectar los vehículos para evitar toda zoonosis- explican desde Zubillaga Hiltegia-. Y teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos es facilitar al máximo el trabajo del baserritarra, hemos decidimos implantar un área de lavadero y desinfección de vehículos de transporte de animales por carretera, abierto a cualquier persona que necesite este servicio».

Horario y tarifas

Como la limpieza la tiene que hacer la persona usuaria, el horario de este servicio es libre, y el coste de cada ficha es de 2,5 euros.

Por el contrario, la desinfección es responsabilidad del personal de Zubillaga, por lo que sólo se puede realizar dentro del horario del mataderto, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:30 horas.

En cuanto al precio de la desinfección, los carros tienen un coste de 5 euros; los camiones, de 10 euros; y los vehículos que no conducen a el ganado al servicio de sacrificio (caza, hípica...), de 15 euros.