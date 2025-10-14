Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La limpieza la hace el usuario en horario libre, pero la desinfección es responsabilidad del personal de Zubillaga.

Oñati

En marcha un servicio de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales

El matadero de Zubillaga implanta esta prestación para facilitar el trabajo al baserritarra, además de a personas aficionadas a la caza, hípica o ganadería

Marian González Lizarralde

Oñati

Martes, 14 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Inmerso en un proceso de mejora continua, el servicio de sacrificio y despiece de Zubillaga, sigue sumando prestaciones para adaptarse a las necesidades de baserritarras, ... ganaderos y pequeños provedores. Con esta filosofía acaba de poner en marcha un nuevo servicio de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales por carretera, tanto para los usuarios del servicio de sacrificio y despiece, como para los no usuarios.

