Mar mar lleva el proceso de duelo infantil al teatro en un viaje espacial muy especial

Hablar de la muerte a los más txikis no es fácil y plantea muchas dudas sobre cuál es la mejor forma de hacerlo. La compañía vizcaína Mar Mar ha dado un paso adelante a la hora de ayudarles a entender y procesar el duelo, utilizando un viaje espacial como metáfora del viaje personal que supone la pérdida. Lo hace en la obra de teatro 'Elara, bidaia bat izarretara' que hoy (17.00 horas) podrá disfrutarse en Santa Ana Antzokia.

Una delicada y fantástica propuesta infantil que se acerca al duelo desde una perspectiva emocional y educativa. Aborda la pérdida de un ser querido de una manera comprensible para los niños, mostrando que no son solo los adultos quienes experimentan estas emociones. Propone una obra de aventuras, duelo y superación, dirigida a público familiar y basada en la obra poética de la escritora Leire Bilbao.

Dirigida por José C. García y Javi Tirado, e interpretada por Garoa Bugallo, Aritza Rodriguez y Maitane Serrano, la pieza teatral que hoy desembarca en Santa Ana cuenta la historia de Elara, una niña que va a conocer demasiado pronto el signiﬁcado de la palabra pérdida. Alguien cercana a ella se convertirá en polvo de estrellas. Por ello, ha decidido ir a buscar a su ser querido de galaxia en galaxia y de planeta en planeta. Un viaje tanto espacial,como especial, en busca del sentido de la vida, aunque para ello tenga que superar las fases (y desfases) del duelo.

Polvo de estrellas

«Elara ha crecido con su abuela. Como en el caso de la mayoría de niños y niñas de su clase, porque su padre y madre están trabajando- explican desde la compañía-. Su abuela es su mejor conﬁdente, ayudante y amiga.Un día, de la noche a la mañana le dicen que ya no volverá, que está en el cielo, que nos vigila desde las estrellas... ¿Ahí arriba?¿En el cielo? ¿Desde las estrellas? ¡La abuela no ve nada sin sus gafas!»

Así que la niña decide emprender un viaje al espacio para llevarle sus gafas a la amama en una aventura llena de aprendizajes y experiencias.