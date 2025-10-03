Herri Eguna sumerge este sábado las calles en un escaparate de productos y costumbres del mundo rural

Ya está aquí el que para muchos es el día más especial de las fiestas: Herri Eguna. Trikitilaris, baserritarras, gaiteros, sidreros y artesanos, con ... la colaboración de todo el pueblo, convertirán este sábado Oñati en una gran feria.

Ensalzar la cultura, la historia y las tradiciones vascas fomentando la unión entre el caserío y el pueblo, ese fue el objetivo de la 'Euskal Jaia' de 1977. Y casi cinco décadas después aquella semilla no solo ha germinado, sino que es una de las favoritas del calendario festivo oñatiarra. Solo la más colorista Bixamon de Rosario del lunes le hace sombra con sus disfraces.

La plaza y los alrededores de la Universidad serán a lo largo de la mañana un animado y popular escaparate del mundo rural. En los alrededores de la Universidad, los baserritarras de Oñati expondrán al público los frutos de su trabajo en el caserío, mientras que afanados cocineros y cocineras, preparan talos en la taberna popular.

Los certámenes locales de ganado, frutas, hortalizas y quesos, se inaugurarán a las 10.30 horas. A la misma hora, podrán visitarse ya las exposiciones de flores y plantas, la de ganado vacuno, lanar y caballar, además de una muestra que reunirá a una veintena de maestros en tintados, cestería, cerámica, cuero, talla, pintura sobre madera, mimbre...

Los artesanos han conseguido hacerse un hueco en la amplia agenda de citas festivas del día y este sábado volverán a mostrar sus obras en el claustro de la Universidad. Mientras en el exterior, puestos de productos y repostería euskaldun permitirán endulzar el paladar y completar la despensa.

Comida popular

A pocos metros, en la plaza, cientos de personas asistirán a la degustación de sidras. Veintiocho productores procedentes de catorce localidades convertirán Oñati en una sagardotegi a cielo abierto. No faltará ambientación musical, a cargo de los trikitilaris y acordeonistas de Musika Eskola, txistularis oñatiarras y los gaiteros de Tolosa.

A la hora de comer, dos escenarios serán las citas más populares: la cancha del polideportivo y el gaztetxe.

Por la tarde, las pruebas de deporte rural acapararán el protagonismo en la plaza, con harrijasotzailes, aizkolaris y el campeonato entre escolares. Primero se disputarán las pruebas entre los y las escolares oñatiarras, y luego un festival profesional.

A partir de seis, el programa se multiplica con la elektrotxaranga, la romería de Zatekeen en Atzeko kale, y de Bide batez en la plaza; además de la solemne salve cantada por el coro parroquial y Oñati Abesbatza en la Parroquia de San Miguel.

Por la noche, romería con Bidebatez en la plaza y las propuestas musicales de Letagin, Kunbia y Erromeria en las txosnas con los Djs Villatek y Mortx cogiendo el relevo.