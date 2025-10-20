Exposición de residuos recogidos en la limpieza en 'auzolan' del río

Marian González Lizarralde Oñati Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Plásticos, metales, cartones y otros desechos sólidos, se siguen arrojando lamentablemente al río como puede apreciarse en la exposición montada en la plaza, en el marco de la iniciativa «Ibailagun», tras la limpieza de la cuenca fluvial del río Oñati celebrada el sábado. Plantas invasoras que son letales para la biodiversidad fluvial, y los residuos recogidos en auzolan muestran la porquería que sigue acabando en los ríos, para sensibilizar a la población y que la gente actúe con mayor responsabilidad medioambiental.

'Ciencia ciudadana'

Las jornadas «Ibailagun» para concienciar sobre la importancia y el valor de las cuencas fluviales continúan este martes, a las 17.00 horas, en Natur Eskola con un taller de análisis de los ríos Olaran y Oñati, dentro del proyecto 'ciencia ciudadana'.

Una iniciativa que tiene el objetivo acercar a la población al estudio de la biodiversidad y la calidad de las aguas fluviales locales. A través de una metodología guiada por el método científico, las personas inscritas previamente en el taller recogerán datos que serán compartidos con expertos.

Una fórmula distinta de acercar el conocimientodel ecosistema oñatiarra a la población que ofrecerá distintas actividades este curso.