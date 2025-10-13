Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Onati

Exposición de planos y dibujos de los siglos XVII al XX en el Archivo Histórico

M. G.

OÑATI.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29

Comenta

En el marco de las 'Jornadas Europeas del Patrimonio', cuyo eslogan este año es «Ondarea eraikitzen. Construyendo cultura», el Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa, sito en Ibarra, acoge hasta el viernes la exposición «Gipuzkoa en perspectiva: planos y dibujos de los siglos XVII al XX».

Se trata de una selección de planos y dibujos que muestran el paisaje, edificios, espacios públicos y privados relacionados con la evolución económica de Gipuzkoa. «Su objetivo es acercar a la ciudadanía una perspectiva visual que facilite la comprensión de la evolución de nuestro entorno» explican desde la Diputación.

Salvo hoy, jornada en la que habrá horario especial (08.30 a 17.45) y visita comentada, el resto de día el horario será de de 08.30 a 14.30 horas.

diariovasco Exposición de planos y dibujos de los siglos XVII al XX en el Archivo Histórico