Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
JOXE FERNÁNDEZ

Onati

De excursión por tierras extremeñas con Pake Leku

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26

Comenta

La agenda sociocultural de Pake Leku es amplia y entre las propuestas más exitosas están los viajes. Un grupo de 55 personas jubiladas está estos días de excursión por tierras extremeñas, disfrutando de la cultura y la gastronomía y se ha inmortalizado en el monasterio de Guadalupe. También han visitado Cáceres, Trujillo y Plasencia y no se perderán la región de la Vera y Mérida. Además, aprovecharán el viaje de regreso, para parar en la localidad salmantina de La alberca y la vallisoletana de Simancas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De excursión por tierras extremeñas con Pake Leku

De excursión por tierras extremeñas con Pake Leku