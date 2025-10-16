De excursión por tierras extremeñas con Pake Leku

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La agenda sociocultural de Pake Leku es amplia y entre las propuestas más exitosas están los viajes. Un grupo de 55 personas jubiladas está estos días de excursión por tierras extremeñas, disfrutando de la cultura y la gastronomía y se ha inmortalizado en el monasterio de Guadalupe. También han visitado Cáceres, Trujillo y Plasencia y no se perderán la región de la Vera y Mérida. Además, aprovecharán el viaje de regreso, para parar en la localidad salmantina de La alberca y la vallisoletana de Simancas.