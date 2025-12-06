Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor, Edur y Aintzane delante del comercio familiar que el viernes bajó definitivamente la persiana. M. G.

Oñati

«Nos despedimos agradecidas del apoyo recibido todos estos años»

La ferretería Elorza bajó el pasado viernes la persiana tras 44 años de trayectoria comercial en el número 17 de Kale Barria

Marian González Lizarralde

Oñati

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47

«Gracias por todos estos años, por vuestro apoyo y por todos los buenos momentos que hemos vivido juntos», así se despedían el viernes Edur ... y Aintzane de la clientela que apuraba el último día de vida de la ferreteria familiar sita en Kale Barria 17. Un negocio que ambas pusieron en marcha en diciembre de 1981 con el apoyo de su marido y padre, Jesús Mari Elorza, y en el que su hermano Aitor, criado entre los cientos de referencias, siempre ha estado dispuesto a echar una mano.

