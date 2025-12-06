«Nos despedimos agradecidas del apoyo recibido todos estos años»

«Gracias por todos estos años, por vuestro apoyo y por todos los buenos momentos que hemos vivido juntos», así se despedían el viernes Edur ... y Aintzane de la clientela que apuraba el último día de vida de la ferreteria familiar sita en Kale Barria 17. Un negocio que ambas pusieron en marcha en diciembre de 1981 con el apoyo de su marido y padre, Jesús Mari Elorza, y en el que su hermano Aitor, criado entre los cientos de referencias, siempre ha estado dispuesto a echar una mano.

«Hoy la pena es tremenda, porque son 44 años de historia no solo laboral, también familiar, pero cerramos con la satisfacción de haber recibido el cariño de la gente todos los meses que hemos estado en liquidación. El pueblo se ha portado muy bien, siempre nos ha apoyado, así que no tenemos más que palabras de agradecimiento. Se cierra una etapa y se abre otra. Pensamos que había llegado el momento de bajar la persiana y pese a la tristeza de la jornada, es una decisión meditada», relataban.

Queremos despedirnos de «nuestros clientes/amigos, proveedores y de todos los que a lo largo de estos años han formado parte de nuestras vidas. Agradecerles la confianza depositada en nosotras durante todo este tiempo».

Pese a que afrontan la nueva etapa con ilusión, el adiós al comercio familiar apena.

«Iniciamos nuestro camino en diciembre de 1981 como establecimiento de ferretería y también de bricolaje, pero enseguida abandonamos esa segunda actividad y apostamos por el menaje de hogar». La peatonalización de Kale Barria complicó su relación con los gremios y les hizo especializarse en un público familiar con un amplio catálogo de productos. Llaves, alcayatas, cuadros, sartenes, artículos de decoración, pequeño electrodoméstivo, vajilla... de todo se encontraba en Elorza que desde el viernes es ya historia del comercio oñatiarra.