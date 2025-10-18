Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Todos tienen en común las ganas de vivir»

La presentación del libro 'Bestaldetik etorriak' de Joxefe Diaz de Tuesta llenó el viernes la sala de exposiciones de Kultur Etxea

Marian González Lizarralde

OÑATI.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:10

La vida cambia en un segundo. No pide permiso para marcharse, no espera a que hayas concluido tus planes. Lo saben bien 19 oñatiarras que han estado cerca de la muerte y le han contado su experiencia a Joxefe Díaz de Tuesta en el libro 'Bestaldetik etorriak'. Ictus, infartos, accidentes laborales, cánceres, transplantes, accidentes de tráfico, agrícolas... les pusieron contra las cuerdas y salieron adelante dispuestos a aprovechar el regalo de seguir vivos.

«Ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora, cuanto más leo los testimonios más crudos e importantes me parecen . Es un libro como para tenerlo en la mesilla y echarle una ojeada cuando estás de bajón para recargar pilas » señaló el autor en la multitudinaria presentación celebrada el viernes en la sala de exposiciones de Kultur etxea. Díaz de Tuesta agradeció la generosidad de los diecinueve protagonistas, además de su valor y fuerza ante la adversidad.

  • Título 'Bestaldetik etorriak'.

  • Autor Joxefe Díaz de Tuesta.

  • Contenido. Fotografías y testimonios de 19 oñatiarras que han estado a punto de morir Iñaki Igartua, Koldo Zumalde, Serafín Aparicio, Lourdes Azurmendi, José Ramón Azkoitia, Miguel Angel Gómez 'Bobby', Juan Carlos Nogueiras, Nikolas Etxeberria, Joseba Azkarate, José Ramón Olalde, Roberto Moreno, Amaia Villar, Javier Clemente, Reyes Elortza, Algimiro Jiménez, Pedro Berrocal y Migel Angel Aldekoa, Antón Azpiazu, Josu Egaña 'Paiko'

  • A la venta Altuna, Haritza y Txokolateixia (35 euros).

Empezó a madurar la idea con un amigo ya fallecido, Xabier Ugarte. «Me dijo que le había visto las barbas a San Pedro tras estar un mes en coma por un ictus. Luego vino la pandemia y la salud cobró más protagonismo, y me puse a ello».

Joxefe combina fotografías en blanco y negro en papel vegetal con narraciones en primera persona. No ha querido «aportar, ni profundizar,simplemente transcribir las conversaciones». Cada protagonista tiene algunos titulares destacados y un pequeño texto literario introductor.

Fuerza, valor y ganas de vivir

Koldo y Miguel Angel pensaron que le decían adiós a la vida debajo de un tractor. A Iñaki una septicemia le 'regaló' una vida atado a una silla de ruedas y un optimismo vital. El Covid casi acaba con Serafín, Lourdes y Pedro; un accidente en la huerta con José Ramón; y otro en el caserío con Reyes. 'Bobby', Antón y Algimiro le han visto más de una vez las barbas a San Pedro. A Miguel Angel le atropellaron con 14 años y tras dos infartos, vive con el corazón de otro. Azpiazu tuvo también dos infartos y sigue aquí gracias a un medicamento nuevo para la leucemia. Y Jiménez no solo sobrevivió a una caída de 10 metros en la fábrica, también a un cáncer de riñón.

A Carlos y Amaia sendos ictus les obligaron a volver a nacer, a luchar y reinventarse. Nikolas, Javi y Josu 'Paiko' estuvieron a punto de morir en sus puestos de trabajo, y Joseba en un accidente de tráfico que le dejó tetrapléjico pero no le impide hacer deporte, tocar en un grupo de música, y sobre todo vivir. Esa palabra que tanto tememos, cáncer, también se cebó con José Ramón, y sobre todo con Roberto, que perdió una pierna, pero le ganó la batalla de la vida..

Todos se enfrentaron a la muerte y quieren aprovechar la vida. De todo ello, de los miedos, las hospitalizaciones, de la gente que te apoya y la que no... habla un libro muy especial. No solo por el contenido, también por el diseño. La pasión por la fotografía y los proyectos KM0 de Joxefe ha alumbrado un ejemplar que invita a sacarle partido a la vida, porque sola hay una.

