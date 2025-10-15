Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración de trabajadores de la limpieza en la plaza. MARIAN

Oñati

«'Bagabiltz' ha sido, hasta ahora, un no camuflado, y eso genera desconfianza»

Los barrenderos en huelga se han sentido «ignorados» los últimos años, por eso acogen «con cautela» algunos avances, e insisten en «la necesidad de ampliar la plantilla»

Marian González Lizarralde

Oñati

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El sábado se cumplirán tres semanas de la huelga indefinida de los trabajadores de la limpieza viaria (minimizada durante las fiestas patronales por el cumplimiento ... del 100% de los servicios mínimos) y los sindicatos ELA y LAB, que apoyan las movilizaciones, reconocen que las posiciones están más cercanas en torno al calendario laboral, pero en el dique seco en la que es su principal reivindicación: la ampliación de la plantilla de diez a doce trabajadores.

