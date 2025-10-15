«'Bagabiltz' ha sido, hasta ahora, un no camuflado, y eso genera desconfianza»

El sábado se cumplirán tres semanas de la huelga indefinida de los trabajadores de la limpieza viaria (minimizada durante las fiestas patronales por el cumplimiento ... del 100% de los servicios mínimos) y los sindicatos ELA y LAB, que apoyan las movilizaciones, reconocen que las posiciones están más cercanas en torno al calendario laboral, pero en el dique seco en la que es su principal reivindicación: la ampliación de la plantilla de diez a doce trabajadores.

Además, en un comunicado conjunto, aseguran que los barrenderos acogen con cierto escepticismo la creación de una comisión específica para abordar la problemática de la limpieza viaria «por el trato y contestaciones recibidas en las reuniones realizadas durante años». Denuncian que «las respuestas habituales a las propuestas y peticiones eran 'No' o 'bagabiltz' (estamos en ello), que en muchas ocasiones era un no camuflado».

Los trabajadores lamentan la situación que están viviendo, pero dentro de la problemática se felicitan de que la huelga les haya «visibilizado», puesto que «los regidores del ayuntamiento han cambiado su actitud en cuestiones que no se abordaban y ahora admiten como aceptables, como alargar la jornada para librar más días al año, poder coger días de asuntos propios los fines de semana, o disponer de más peones conductores».

Lamentan, sin embargo, que mantengan una actitud de «cerrazón absoluta», ante la reivindicación de contratar dos personas más, y defiendan que se pueda mejorar el servicio y las condiciones laborales con la cantidad de trabajadores existentes.

Mantienen reivindicaciones

Las y los barrenderos tienen claro que no es factible y por eso se mantienen en sus trece. De momento, no se ha fijado una nueva fecha para la mesa de negociación. Mientras tanto, hoy jueves celebrarán una asamblea matinal para abordar la situación del conflicto.

Según la nota consensuada por ELA y LAB, en la última reunión pusieron sobre de la mesa «un calendario que dignifique las condiciones de trabajo» y aunque las posiciones en este asunto estén «más cercanas», el no rotundo por parte del equipo de gobierno a la ampliación de personal, frenó cualquier acuerdo.

Sí salió adelante la creación de un equipo de trabajo, que se convocará obligatoriamente cada dos meses,«para constatar y mejorar las condiciones laborales y hacer seguimiento». Estará compuesto por un trabajador de la limpieza viaria, dos delegados sindicales, un miembro del equipo de gobierno y un técnico municipal.

Un avance que los trabajadores han acogido con una mezcla de «desconfianza, o mejor dicho, cautela» por su experiencia hasta la fecha. «Nos hemos cansado de escuchar durante años nos y bagabiltz» señalan.

Así las cosas, la huelga indefinida continúa con las reivindicaciones iniciales: «una plantilla de 12 personas (4 peón-conductores y 8 peones), poder coger días de asuntos propios sin perder derechos ya adquiridos( librar todos los fines de semana de un mes al año) y ampliar la jornada hasta 7:25 para poder disponer más días de descanso».

También propondrán otras mejoras para «dignificar» su trabajoque según explican «no deberían ser nuevas para el ayuntamiento, puesto que existen actas de las reuniones a las que nosotros denominamos con ironía 'bagabitz'». Entre ellas «maquinaria idónea para limpiar los sumideros o solucionar el uso inadecuado que se hace de las papeleras, donde se deposita con frecuencia basura doméstica».