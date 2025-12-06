Arte escultural en Kultur Etxea

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Hasta el día 30 se puede disfrutar en Kultur Etxea de la exposición 'Puja... hutsetik bizira' de Bixente Uli Garrido con esculturas de gran tamaño, la mayoría realizadas utilizando diferentes materiales de desecho (piedra, hierro, madera...) por el artista de Zumarraga y que cuentan con un pequeña expiicación preparada por el escritor Andoni Salamero y la colaboración de Miguel Angel Iraeta. Las obras se podrán visitar en horario de lunes a viernes en la sala de exposiciones de Kultur Etxea de 18.00 a 20.00 horas.