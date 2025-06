Aloña Mendi se despide del ascenso tras caer ante el Herrikide

El Diario Vasco oñati. Lunes, 2 de junio 2025, 20:41 Comenta Compartir

El equipo de fútbol sala Aloña Mendi ha visto truncado su sueño del ascenso tras caer derrotado por 2-4 frente al Herrikide de Tolosa, en un encuentro disputado en esta misma localidad.

El partido, que decidía el acceso a una categoría superior, comenzó con buen pie para el conjunto de Oñati, que supo adelantarse en el marcador y mantener esa ventaja durante buena parte del primer tiempo.

La primera mitad mostró a un Aloña Mendi firme, con iniciativa y capacidad de finalización. Consiguió ponerse por delante con dos goles que le situaban en una posición favorable para lograr el objetivo de la temporada. Al descanso, el marcador reflejaba un 2-1 que dejaba el partido abierto, pero con ventaja para los de Oñati. No obstante, en la segunda parte el encuentro dio un giro. Herrikide logró hacerse con el control del juego y poco a poco inclinó el duelo a su favor.

Aloña Mendi no bajó los brazos y mantuvo la presión durante buena parte del segundo tiempo. El equipo no renunció a la pelea e incluso logró generar ocasiones que no supo materializar. La falta de acierto en los metros finales pesó, mientras el rival, más efectivo, aprovechó sus opciones.

El tercer gol del conjunto tolosarra llegó tras una acción a balón parado desde la banda, y el cuarto, que sentenció el encuentro, se produjo en los últimos instantes, tras un mano a mano entre un jugador de Herrikide y el portero oñatiarra.