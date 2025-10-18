Aloña e Idiazabal ponen en juego el liderato esta tarde en Azkoagain

M.G. oñati. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:10 Comenta Compartir

Aloña e Idizabal, únicos equipos invictos en la preferente de fútbol, se miden hoy a partir las 16.30 horas en Azkoagain en la quinta jornada de liga con el liderato en juego. Los queseros no han perdido ni un solo punto y eso hace que encabecen la tabla clasificatoria con dos puntos más que los oñatiarras, que empataron contra Zumaiako. Ganar sería todo un revulsivo para los de Garai, ya que no solo descabalgarían del liderato a los idiazabaldarras y frenarían su racha, además certificarían su fortaleza en casa.