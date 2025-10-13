Al Aloña le costó deshacerse del colista en una trabajada victoria

M. G. Oñati. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El preferente de fútbol del Aloña continúa firme en el furgón de cabeza de la clasificación tras imponerse pico y pala al Zestoa (2-0) con dos goles en la recta final.

El colista no puso las cosas fáciles a los de Garai , gracias en parte a la gran actuación del guardameta Agirre. La primera mitad fue más igualada, pero en la segunda los rojillos fueron dueños y señores del partido, poniendo a prueba una y otra vez al portero zestoarra, que parecía infranqueable. Fue, sin duda, el protagonista del partido, tanto por su actuación como por el golpe que sufrió en la cabeza y obligó a sustituirle. Pocos minutos después un golazo de falta Markel Guridi conseguía abrir el marcador y en el 88 Yulen Zelaia sentenciaba la contienda.

El triunfo se hizo de rogar, pero consolida al Aloña en la segunda plaza, a dos puntos del líder, Idiazabal, que visitará Azkoagain el domingo.