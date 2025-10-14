Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Errekak bizi ekimena Debagoieneko herri guztietan gauzatuko da. DV

Eskoriatza

Auzolanean errekak garbituko dituzte bolondresek larunbatean

Debagoienean Errekak Bizi Auzolanean ekimena Eskoriatzan udaletxeko plazatik abiatuko da goizeko 10:00etan

El Diario Vasco

Eskoriatza

Asteartea, 14 urria 2025, 20:39

Comenta

Deba ibaia eta bere adarrak garbituko dira beste behin bailara mailako auzolanean larunbatean, urriak 18an. Ekimen sinboliko honetan errekatik aterako den zabor kopuru handiak baino egiteko moduak hartuko du garrantzia, aukera emango baitu herritarrei naturaz duten harremanaz hausnartzeko, herriaren zaintzaren ardura har-tzeko eta herrikideen arteko harremanak sustatzeko.

Debagoienean Errekak Bizi Auzolanean ekimena Eskoriatzaren kasuan Udalatxeko plazatik abiatuko da goizeko 10:00etan.

Ekimen honen bultzatzaileen hitzetan, «erreka beste begi ba-tzuekin ikusten hasiak gara dagoeneko adin bat dugunok eta ausart ikusten ditugu gure seme alabak, haurrak ginenean inoiz jaitsiko ez ginen lekuetan edo inoiz sartuko ez ginen uretan sartzen. Amuarrainak, lertxunak, edo Martin Arrantzalea itzuli dira eta bizi-tzak poliki-poliki berreskuratu du galdutako eremua. Errekak zabor leku izateari utzi diola ikusi dugu, edo bagoaz bide horretan behinik behin. Ausartuko gara pixka bat gehiago ezagutzera?»

Antolatzaileek ekintza ugari antolatzen dituzte errekaren ezagutza sustatzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  8. 8 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  9. 9

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  10. 10 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Auzolanean errekak garbituko dituzte bolondresek larunbatean

Auzolanean errekak garbituko dituzte bolondresek larunbatean