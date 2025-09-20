Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La bergaresa Maddi Barrokal levanta una pelota en el último troneo de San Fermín. DV

Elgeta

De Vega-Egizabal, teloneras este domingo del festival profesional CaixaBank de Ados

Desde las 16.30 horas la pareja de cantera local juega ante Iriarte y Landa como aperitivo de las profesionales

Juan Antonio Migura

Elgeta

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

La pelota femenina es este domingo protagonista en el frontón municipal con el cartel que se disputará a partir de las 17.30 horas del torneo Udara CaixaBank de Ados Pilota. Es el último cruce del campeonato que arrancó en julio antes de las finales que se jugarán este jueves, 25 de septiembre, en el frontón de Aoiz.

El festival tiene la entrada libre y medirá a las parejas Barrokal y Arrastia ante Aranburu y Mendiburu, y Ruiz de Infante y Galeano frente a Oskoz y Orbegozo. En el torneo CaixaBank toman parte una docena de pelotaris de Ados Pilota con un programa de dieciséis frontones en Nafarroa, con la excepción de los partidos programados para Azkoitia y Elgeta.

El complemento de la jornada dedicada a la pelota femenina y como reclamo para el público local, se ha incluido un partido de cantera a partir de las 16.30 horas. Jugarán como teloneras la dupla elgetarra Nora De Vega y Lur Egizabal, manistas de la escuela de pelota del BKE, frente a la pareja formada por Irirarte y Landa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De Vega-Egizabal, teloneras este domingo del festival profesional CaixaBank de Ados

De Vega-Egizabal, teloneras este domingo del festival profesional CaixaBank de Ados