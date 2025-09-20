De Vega-Egizabal, teloneras este domingo del festival profesional CaixaBank de Ados

Juan Antonio Migura Elgeta Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32 | Actualizado 21:39h. Comenta Compartir

La pelota femenina es este domingo protagonista en el frontón municipal con el cartel que se disputará a partir de las 17.30 horas del torneo Udara CaixaBank de Ados Pilota. Es el último cruce del campeonato que arrancó en julio antes de las finales que se jugarán este jueves, 25 de septiembre, en el frontón de Aoiz.

El festival tiene la entrada libre y medirá a las parejas Barrokal y Arrastia ante Aranburu y Mendiburu, y Ruiz de Infante y Galeano frente a Oskoz y Orbegozo. En el torneo CaixaBank toman parte una docena de pelotaris de Ados Pilota con un programa de dieciséis frontones en Nafarroa, con la excepción de los partidos programados para Azkoitia y Elgeta.

El complemento de la jornada dedicada a la pelota femenina y como reclamo para el público local, se ha incluido un partido de cantera a partir de las 16.30 horas. Jugarán como teloneras la dupla elgetarra Nora De Vega y Lur Egizabal, manistas de la escuela de pelota del BKE, frente a la pareja formada por Irirarte y Landa.