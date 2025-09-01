Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los seis primeros clasificados en la segunda edición del Maratón de Euskal Herria. MIGURA

Elgeta

Sebas Aranzabal reedita el título de campeón en el maratón de bolos

Después de competir en tres boleras desempató con Eñaut Kortabarria en la tercera sesión rompiendo la igualada a 14

Juan Antonio Migura

Elgeta

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06

La segunda edición del Maratón de Euskal Herria de bolos a tres txirlos se quedó en casa con la victoria de Sebas Aranzabal, responsable ... del equipo local de la modalidad y organizador de esta cita que reunió el sábado a más de medio centenar de lanzadores. La competición arrancó al mediodía en la bolera de Zabaleta, en el barrio de Angiozar, continuó tras la comida en el bola toki de Salbador y cerró en el Bola Toki municipal, durante la tarde noche con unas tiradas muy reñidas donde predominó el ambiente festivo.

