Sebas Aranzabal reedita el título de campeón en el maratón de bolos

Los seis primeros clasificados en la segunda edición del Maratón de Euskal Herria.

Juan Antonio Migura Elgeta Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

La segunda edición del Maratón de Euskal Herria de bolos a tres txirlos se quedó en casa con la victoria de Sebas Aranzabal, responsable ... del equipo local de la modalidad y organizador de esta cita que reunió el sábado a más de medio centenar de lanzadores. La competición arrancó al mediodía en la bolera de Zabaleta, en el barrio de Angiozar, continuó tras la comida en el bola toki de Salbador y cerró en el Bola Toki municipal, durante la tarde noche con unas tiradas muy reñidas donde predominó el ambiente festivo.

Después de los lanzamientos ordinarios en las tres boleras, Sebas Aranzabal y Enaut Kortabarria tuvieron que romper el empate a 14 txirlos por la txapela. Aranzabal en el desempate derribó dos que le dieron el título y dejo subcampeón a Kortabarria. También con tirada extra se conformó el resto del podio. Tercera posición de Juanjo Uranga frente a Eneko Maguregi por 4 a 3 en el desempate tras haber igualado a 13 txirlos, y la quinta plaza de Mateo Argoitia por 1 a 0 ante Jesus Mª Gorosabel, sexto, que llegaron parejos a 12 txirlos.

