Recorrido guiado por Artaxona con Xalbadorpe

ElgetaRecorrido guiado por Artaxona con Xalbadorpe
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37
Un grupo de 40 jubilados y pensionistas tomó parte el pasado miércoles en el excursión de Artajona en la que conocieron la historia del municipio de la merindad de Olite de la mano de un guía. A continuación, acudieron a comer. Esta semana programan un curso de cocina el 16 de septiembre. Inscripción 617 184 930 (Loli Ibañez).
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.