Recorrido guiado por Artaxona con Xalbadorpe

Un grupo de 40 jubilados y pensionistas tomó parte el pasado miércoles en el excursión de Artajona en la que conocieron la historia del municipio de la merindad de Olite de la mano de un guía. A continuación, acudieron a comer. Esta semana programan un curso de cocina el 16 de septiembre. Inscripción 617 184 930 (Loli Ibañez).