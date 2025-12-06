Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgeta

Plazo hasta el día 31 para regularizar los vados de los garajes

El Ayuntamiento ha emitido un bando con la fecha límite y un QR que contiene la norma reguladora

J. A. M.

elgeta.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47

Comenta

Los propietarios de garajes individuales o colectivos tiene de plazo hasta el día 31 para regulatizar su situación respecto a los vados, según señala el bando municipal que recoge la ordenanza municipal aprobada el pasado 22 de julio.

Deben acudir al Ayuntamiento a gestionar la licencia de entrada y salida sobre suelos público, ya sean aceras, paseos o calles, desde sus propiedades. Una ocupación que queda recogida y tarifada en la norma que exige una licencia de paso o vado.

El Ayuntamiento señala que en el caso de no regularizar la autorización en plazo, será el consistorio el que aplique de oficio esas licencias de obligado cumplimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  5. 5 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Plazo hasta el día 31 para regularizar los vados de los garajes