Plazo hasta el día 31 para regularizar los vados de los garajes

ElgetaPlazo hasta el día 31 para regularizar los vados de los garajes
El Ayuntamiento ha emitido un bando con la fecha límite y un QR que contiene la norma reguladora
J. A. M.
elgeta.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47
Los propietarios de garajes individuales o colectivos tiene de plazo hasta el día 31 para regulatizar su situación respecto a los vados, según señala el bando municipal que recoge la ordenanza municipal aprobada el pasado 22 de julio.
Deben acudir al Ayuntamiento a gestionar la licencia de entrada y salida sobre suelos público, ya sean aceras, paseos o calles, desde sus propiedades. Una ocupación que queda recogida y tarifada en la norma que exige una licencia de paso o vado.
El Ayuntamiento señala que en el caso de no regularizar la autorización en plazo, será el consistorio el que aplique de oficio esas licencias de obligado cumplimiento.