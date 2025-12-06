Plazo hasta el día 31 para regularizar los vados de los garajes

J. A. M. elgeta. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47

Los propietarios de garajes individuales o colectivos tiene de plazo hasta el día 31 para regulatizar su situación respecto a los vados, según señala el bando municipal que recoge la ordenanza municipal aprobada el pasado 22 de julio.

Deben acudir al Ayuntamiento a gestionar la licencia de entrada y salida sobre suelos público, ya sean aceras, paseos o calles, desde sus propiedades. Una ocupación que queda recogida y tarifada en la norma que exige una licencia de paso o vado.

El Ayuntamiento señala que en el caso de no regularizar la autorización en plazo, será el consistorio el que aplique de oficio esas licencias de obligado cumplimiento.