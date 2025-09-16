Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgeta

Mecánica básica de la bicicleta esta tarde en la Plaza a cargo de Piñukoku

J. A. M.

elgeta.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29

La semana de movilidad europea llega al municipio por la colaboración entre el consistorio y el club de ciclismo de montaña Piñukoku, que se encargará esta tarde de impartir un taller gratuito de mecánica básica de la bicicleta.

Actuarán como monitores Koldo Izagirre y Ander Gorosabel. Explicarán a los asistentes en la Plaza, a partir de las 18.00 horas, elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de la máquina y mejora del rendimiento para los practicantes, además de las reparaciones esenciales y el mantenimiento. El taller está abierto a todos.

El viernes el programa sobre la movilidad sostenible acabará en el centro escolar donde el alumnado desarrollará actividades para familiarizarse con las nuevas apuestas por la sostenibilidad.

