Mecánica básica de la bicicleta esta tarde en la Plaza a cargo de Piñukoku

ElgetaMecánica básica de la bicicleta esta tarde en la Plaza a cargo de Piñukoku
J. A. M.
elgeta.
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29
La semana de movilidad europea llega al municipio por la colaboración entre el consistorio y el club de ciclismo de montaña Piñukoku, que se encargará esta tarde de impartir un taller gratuito de mecánica básica de la bicicleta.
Actuarán como monitores Koldo Izagirre y Ander Gorosabel. Explicarán a los asistentes en la Plaza, a partir de las 18.00 horas, elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de la máquina y mejora del rendimiento para los practicantes, además de las reparaciones esenciales y el mantenimiento. El taller está abierto a todos.
El viernes el programa sobre la movilidad sostenible acabará en el centro escolar donde el alumnado desarrollará actividades para familiarizarse con las nuevas apuestas por la sostenibilidad.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.