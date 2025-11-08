Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgeta

Doble sesión para saber de qué manera hablar de la muerte a los menores

Con impulso municipal, la primera cita será este martes a partir de las 17.30 horas en el salón de plenos

J. A. M.

elgeta.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

El programa formativo foral Treba Gurasoak ofrecerá dos encuentros durante este mes de noviembre que estarán dirigidos a padres y madres donde abordarán el tema de cómo hablar con los niños, niñas y jóvenes sobre la muerte.

Las dos charlas correrán a cargo de la especialista Miren Ros que presenta el tema 'Nola hitz egin heriotzaz?'. Los encuentros gratuitos tendrán lugar en el salón de plenos el 11 y 18 desde las 17.30 horas con organización del Ayuntamiento. La inscripción en hezkuntza@gmail.com.

Asamblea de EH Bildu

Mañana lunes desde las 18.30 horas en el salón plenos tendrá lugar una asamblea convocada por EH Bildu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Doble sesión para saber de qué manera hablar de la muerte a los menores