Doble sesión para saber de qué manera hablar de la muerte a los menores

J. A. M. elgeta. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El programa formativo foral Treba Gurasoak ofrecerá dos encuentros durante este mes de noviembre que estarán dirigidos a padres y madres donde abordarán el tema de cómo hablar con los niños, niñas y jóvenes sobre la muerte.

Las dos charlas correrán a cargo de la especialista Miren Ros que presenta el tema 'Nola hitz egin heriotzaz?'. Los encuentros gratuitos tendrán lugar en el salón de plenos el 11 y 18 desde las 17.30 horas con organización del Ayuntamiento. La inscripción en hezkuntza@gmail.com.

Asamblea de EH Bildu

Mañana lunes desde las 18.30 horas en el salón plenos tendrá lugar una asamblea convocada por EH Bildu.