El triangular de balonmano Bergara Hiria se juega este viernes por la tarde

Un test para medir el estado de forma del conjunto sénior de balonmano del BKE tendrá lugar este viernes por la tarde en Labegaraieta ... con la disputa de un triangular frente a los conjuntos de Tolosa y Ordizia. Llega como una nueva edición del programa Bergara Hiria de promoción del deporte femenino.

Los partidos de 30 minutos enfrentan por este orden, a Tolosa y Ordizia, Ordizia con BKE, y BKE ante Tolosa, en el último choque que arrancará a las 20.30 horas. Las visitantes militan en la primera provincial y las anfitrionas en segunda.

Nueva campaña

La temporada 2025-2026 de Bergara Eskubaloia trae cambios en la dirección tras la retirada de Josetxo Muniategi tras décadas de dedicación a la sección. La marcha supone una reorganización de los cuadros directivos para gestionar la herencia de Josetxo con el que han trabajado en equipo los últimos años.

En el capítulo deportivo cuentan con ocho equipos. Cinco femeninos y tres masculinos.

El potencial de las chicas ha crecido en las últimas campañas con muchas incorporaciones y se traduce en un conjunto infantil, dos bloques de cadetes, un juvenil y otros sénior. Estas últimas afrontan la segunda campaña tras el regreso a la liga más de veinte de años después. «El objetivo es dar continuidad al trabajo del año anterior, seguir cohesionando el grupo, y cómo no, mejorar poco a poco los resultados. El equipo se ha reforzado con jugadores que se espera aporten mucho con la incorporación de varias juveniles y la recuperación de jugadores que han estado fuera. Entre todas esperamos dar un salto de calidad», apuntan desde el club.

Infantil, juvenil y sénior configuran la estructura de los chicos. Desaparece el filial sénior que jugaba en la segunda provincial al cubrir las bajas sufridas en el equipo de primera. «Será importante trabajar y ajustar en conocimiento entre los jugadores en la pretemporada para lograr los objetivos de acabar en puestos de play off para clasificarse a la fase de ascenso, es decir, al menos en la sexta plaza».