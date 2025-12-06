Las selecciones cadetes de Debagoiena, Gipuzkoa y el Pulpo en el Bergara Hiria

La mejores jugadoras cadetes de balonmano de la provincia acuden este lunes integradas en las selecciones de Guipúzcoa y Debagoiena y en la alineación ... del potente club Pulpo zumaiarra a competir en una nueva edición del Bergara Hiria, que tiene como objetivo potenciar la participación de las mujeres en el deporte.

El triangular dará comienzo a las 16.00 horas en la cancha de Labegaraieta para abrir el torneo navideño.

La selección del Alto Deba está compuesta por 7 oñatiarras, 6 del BKE de las que dos proceden de Antzuola, y 3 arrasatearras.

Los últimos cuatro domingos por la tarde estas jugadoras han estado entrenando para preparar el campeonato, «han servida para conocerse mejor entre ellas y coordinar el juego. No es fácil hacer que una selección funciones porque cada preparador tiene sus estrategias», apuntan los técnicos responsable de Debagoiena, que son el y las mahoneras Unai Alberdi, Mara Aranes y Alazne Iñarra. «Aunque se trata de un proyecto de con poco recorrido, tiene mucha importancia y demuestra la buena sintonía de los tres clubes de balonmano de Debagoiena. Suele ser una experiencia bonita para los jugadores conocer a través del deporte a gente de otros pueblos, divertirse jugando más allá de la competición, y también una jornada muy bonita para el público».

En competición saben que tendrán difícil conseguir algo positivo viendo el nivel de sus rivales, «pero si mantenemos la cohesión lograda en los entrenamientos y marcamos un alto nivel de intensidad, nos vemos capaces de pelear los partidos y dar alguna sorpresa».

En la selección guipuzcoana estarán alineadas las bergaresa Nora Ibarzabal y la arrasatearra Ilargi Bengoa, «será un partido muy especial para ellas al competir contra sus amigas y compañeras».

Tres clubs cuatro pueblos

El equipo de Debagoiena está formado por: las oñatiarras Pagoa Palacin, Uxue Iñurritegi, Sara Urzelai, Katixa Agirrebalzategi, Irati Letona, Maialen Urigoen y Amaiur Campo; las bergaresas Marene Kalboetxeaga, Laia Balanzategi y Maddi Iñarra; las antzularras Ainhize Azkarate, Laiene Kortabarria, y Lur Olabarria; y desde Arrasate proceden Izaro Tena, June Dominguez e Izadi Zuriarrain. Los partidos se jugarán en formato de todas contra todas en dos periodos de 20 minutos.

Como señala Eskubaloia BKE, «organizamos el torneo en la categoría cadete a petición de la propia Federación Guipuzcoana porque el paso de cadete a juvenil es el momento donde más chicas dejan la práctica deportiva activa. Nos pidieron haber si era posible que fuera para cadetes para ofrecer un estímulo más para que sigan en el balonmano». Un objetivo que encaja con la filosofía del programa Bergara Hiria, que se hace extensivo con apoyo municipal al ciclismo, fútbol, baloncesto, pelota y hockey,