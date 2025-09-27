Prueba de orientación en montaña para todos los niveles el 4 de octubre

Juan Antonio Migura Bergara. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Con el propósito de popularizar las peculiaridades y filosofía de las pruebas de orientación en montaña, una modalidad que pide localizar puntos de control o balizas escondidas en un terreno utilizando mapa, brújula o GPS en el menor tiempo posible, un grupo de padres y madres de Aranzadi Ikastola planteó hace una año organizar una prueba. La idea prosperó y este 4 de octubre tendrá lugar la primera edición de Bergarako Orintazio Proba. Una disciplina que combina actividad física, relaciones sociales, contacto con la naturaleza y clima festivo.

Como apuntaron en la presentación buscan «fomentar la cultura popular, el deporte y la pertenencia al grupo con el euskera como eje central. Se plantea en tres modalidades: la primera, prueba de montaña para adultos; la segunda, prueba para adolescentes; y la última, ginkana para niños y familias por el pueblo».

Al proyecto organizado por Aranzadi ikastola se han sumado como colaboradores Pol Pol Mendi Taldea y Hankaluze Trail Bergarako Mendi Lasterketa Taldea.

Aunque la orientación es un deporte de competición, «una de sus características es que mezcla en una misma prueba a un corredor que quiere hacer el recorrido lo más rápido posible con otros que simplemente pasean de forma más tranquila disfrutando de la naturaleza. El carácter lúdico de la modalidad permite participar a todo tipo de personas», y añaden, «es la fórmula ideal para disfrutar del ocio solo, con amigos o con toda la familia, ya que la orientación es un deporte al alcance de todos. Además, desarrolla muchas capacidades necesarias para analizar y resumir la información que nos proporciona el mapa como la lógica, rapidez en la toma de decisiones, capacidad de concentración y seguridad en uno mismo, entre otras habilidades».

Esta edición inaugural permitirá conocer nuevos rincones de Bergara y disfrutar de la naturaleza, «con la ayuda de un mapa diseñado expresamente para la prueba, los participantes deberán localizar las balizas situadas en distintos puntos de la localidad y completar todo el recorrido antes de llegar a la meta. Tanto la salida como la llegada tendrán lugar en Irala kalea».

Abierta la inscripción

Para apuntarse deben utilizar la página web www.herrikrosa.eus y el último día será el jueves 2 de octubre. Todos los participantes tienen que inscribirse de forma individual y la organización concretará los grupos. Los participantes recibirán una bolsa con dorsal, cantimplora y serigrafía. También contará con seguro y servicio sanitario.

Los adultos, mayores de 16 años, cubrirán un recorrido de 9 kilómetros por los montes del municipio con salida a las 10.00 horas individual o de grupos hasta tres personas el precio 12 euros. La jóvenes nacidos de 2010 a 2015 harán una ruta por Bergara y alrededores que parte a las 10.30 horas con inscripción a 7 euros, y el grupo niñas y niñas menores de 10 años y familias realizarán una ginkana histórica y cultural por el centro con partida a las 11.00 horas con máximo cinco menores y un mayor responsable. Inscripción 5 euros.

«Si alguien tiene interés pero no puede pagar el coste del dorsal, no habrá problemas para participar, que el precio de la inscripción no se un obstáculos. La recaudación se dedicará a los gastos de organización», apuntaron.

Los dorsales y todos los materiales se recogerán el mismo día, antes del inicio de la prueba.

La prueba se soporta en el trabajo de los voluntarios «el trabajo en auzolan es una de las vías para seguir construyendo pueblo. Estamos formando una hermosa red de voluntarios que es un grupo totalmente abierto. Por lo tanto, si alguien está interesado en participar, no tiene más que escribir un correo a orientazioproba@bergara.ikastola.net».

Apoyo al euskera

Como señalan también persigue dar un impulso al idioma, «lamentablemente la presencia del euskera en el mundo del deporte y del ocio no es tan grande como desearíamos, y con esta iniciativa queremos demostrar que este tipo de espacios se pueden organizar y desarrollar desde y en euskera, desde el primer minuto al último, desde el primer paso al destino. La pérdida del uso del euskera en los espacios informales oscurece por completo el futuro de nuestra lengua, por eso queremos crear este espacio de respiro», indicaron los promotores.